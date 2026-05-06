Ein historisches Gemäuer in Kärnten wird schon bald zu einem gemütlichen Treffpunkt: Bereits am Samstag findet die Eröffnung des neuen "Schloss Café" in Ferlach statt.

Ins Schloss Ferlach zieht schon bald neues Leben ein. Am 9. Mai eröffnen hier Jovana und Michele Bucaj ihr „Schloss Café“. Um 16 Uhr geht’s mit der großen Eröffnungsfeier los. Die Gäste erwartet in dem neuen Treffpunkt am Sponheimer Platz 1 so einiges: Neben kleinen Speisen wie Panini und Toast finden sich auch frische Mehlspeisen und Eisbecher auf der Karte. Doch das Schloss-Café-Team bietet Besuchern nicht nur die Möglichkeit auf einen gemütlichen Kaffeeklatsch vor Ort, es werden auch Caterings für kleinere und größere Feiern angeboten und auch für Hochzeiten.

Dienstag bis Sonntag geöffnet

Geöffnet hat das Schloss Café dienstags bis sonntags ab 8 Uhr, Montag ist Ruhetag. Seitens der Stadtgemeinde Ferlach freut man sich über die Neueröffnung: „Mit der Neueröffnung erhält Ferlach einen weiteren lebendigen Treffpunkt, der Genuss, Geselligkeit und Erholung in einzigartiger Lage vereint – mitten im Grünen und doch im Herzen der Stadt.“

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 06.05.2026 um 16:20 Uhr aktualisiert