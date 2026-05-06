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Symbolfoto zu einem Beitrag von 5min.at: Dieb bricht in ein Haus ein.
In Klagenfurt kommt es aktuell immer häufiger zu Einbrüchen untertags.
Klagenfurt
06/05/2026
Einfamilienhaus

Klagenfurt: Schon wieder Einbruch am helllichten Tag

Kaum war die Warnung draußen, schlagen Einbrecher erneut zu: In Klagenfurt drangen schon wieder Einbrecher am helllichten Tag in ein Haus ein.

von Gerrit Tscheru Das Bild auf 5min.at zeigt Gerrit Tscheru.
1 Minute Lesezeit(106 Wörter)

Erst am Mittwochvormittag (6. Mai) warnte die Polizei vor Einbrüchen am helllichten Tag – am Nachmittag wurde ein weiterer Fall bekannt. Am Mittwochvormittag brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt ein. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten die Täter das ganze Haus nach Wertgegenständen. Wie viel fehlt und welchen Schaden die Täter angerichtet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Hier erfährst du, wie du dich im Ernstfall verhältst und worauf du aktuell in Klagenfurt besonders achten solltest: Mehrere Fälle in Klagenfurt: Polizei warnt vor Einbrüchen am Tag.

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