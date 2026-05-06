Klagenfurt: Schon wieder Einbruch am helllichten Tag

Erst am Mittwochvormittag (6. Mai) warnte die Polizei vor Einbrüchen am helllichten Tag – am Nachmittag wurde ein weiterer Fall bekannt. Am Mittwochvormittag brachen unbekannte Täter gewaltsam über eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in Klagenfurt ein. Wie die Polizei berichtet, durchsuchten die Täter das ganze Haus nach Wertgegenständen. Wie viel fehlt und welchen Schaden die Täter angerichtet haben, ist derzeit noch nicht bekannt. Hier erfährst du, wie du dich im Ernstfall verhältst und worauf du aktuell in Klagenfurt besonders achten solltest: Mehrere Fälle in Klagenfurt: Polizei warnt vor Einbrüchen am Tag.