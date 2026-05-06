„Shame on you“: Aktivisten besprühen Kärntner Parteizentralen

In einer Nacht-und-Nebel-Aktion wurden mehrere Parteizentralen in Klagenfurt von Klimaaktivisten besprüht. Nach der Protestaktion ermittelt nun neben der Polizei auch der Staatsschutz.

In Klagenfurt haben Klimaaktivisten des „Widerstand-Kollektivs“ in der Nacht auf Mittwoch (6. Mai) mehrere Parteizentralen mit Parolen, Stickern und Plakaten versehen. Betroffen waren laut Bericht des ORF Büros von Grünen, SPÖ und Team Kärnten. Konkret wurden Parolen wie „Shame on you“, „Wir sorgen für ein kaputtes Klima“ sowie das „W“ mit einem Herz (ein Symbol der Aktivistengruppe Widerstands-Kollektiv) an die Fenster gesprüht.

Staatsschutz ermittelt

Nach Angabe der Aktivisten handelt es sich dabei jedoch um abwaschbare und biologisch abbaubare Sprühfarbe, weswegen kein dauerhafter Schaden entstanden sein dürfte. Dennoch wurden seitens der Polizei Ermittlungen aufgenommen, laut ORF werden auch die Staatsanwaltschaft und das Landesamt für Staatsschutz und Extremismus eingebunden. Die Gruppe wollte damit nach eigenen Angaben auf die unzureichende Klimapolitik aufmerksam machen und fordert schnellere Maßnahmen, vor allem im Verkehrsbereich. Die Aktivisten kündigten bereits an, weitere Aktionen folgen zu lassen.