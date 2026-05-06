77.000 Euro: Neuer Naturlehrpfad entsteht in Pörtschach

In Pörtschach soll dieses Jahr für 77.000 Euro ein barrierefreier Naturlehrpfad angelegt werden. Somit wird Besuchern die Natur nähergebracht und die Gemeinde nachhaltig unterstützt.

Das Landschaftsschutzgebiet in Pörtschach (Bezirk Klagenfurt-Land, Kärnten) ist ein ganzjährig beliebter Erholungsort. Um den Besuchern die Natur besser zu zeigen, gibt es jetzt den ersten barrierefreien Naturlehrpfad am Wörthersee. „Damit schaffen wir ein hochwertiges Angebot, von dem vor allem die Bevölkerung vor Ort, aber auch Gäste profitieren“, betont Orts- und Regionalentwicklungsreferent Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP).

Naturlehrpfad für Wissensvermittlung

Fünf Säulen vermitteln barrierefrei Wissen und Informationen. Tafeln und QR-Codes geben audiovisuell Inhalte wieder und Sitzmöglichkeiten werden auch geboten. „Wir verbessern das Gästeerlebnis und stärken die touristische Attraktivität der Region, insbesondere auch außerhalb der Sommersaison“, sagt Tourismuslandesrat Sebastian Schuschnig (ÖVP). Gemeindereferentin Landesrätin Marika Lagger-Pöllinger (SPÖ) betont, dass der Lehrpfad den Besuchern die Natur, deren Schutz sowie Bildung näherbringt. Somit wird laut ihr die Gemeinde Pörtschach nachhaltig unterstützt.

Hohe Investition

Insgesamt werden rund 77.000 Euro in den Naturlehrpfad gesteckt. „Der Lehrpfad wertet den Erholungsraum am Landspitz deutlich auf und stärkt zugleich die touristische Entwicklung unserer Gemeinde“, so die Pörtschacher Bürgermeisterin Silivia Häusl-Benz. Die Umsetzung des Projekts hat bereits begonnen und soll bis November 2026 vollständig abgeschlossen sein.