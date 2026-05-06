Fahrerflucht in Klagenfurt: 17-Jährige verletzt liegen gelassen

In Klagenfurt sucht die Polizei aktuell nach einem Lenker, der am Mittwochabend eine 17-Jährige angefahren und zurückgelassen hat, ohne sich um sie zu kümmern.

Am 6. Mai war eine 17-jährige gegen 18.25 Uhr zu Fuß auf dem Geh- und Radweg entlang der Keutschacher Straße in Klagenfurt-Viktring unterwegs. Sie ging Richtung stadtauswärts, als es plötzlich passierte: Sie wurde von einem stadtauswärts fahrenden weiß lackierten Pkw angefahren. Wie die Polizei berichtet, hielt der Lenker nach dem Unfall zwar kurz an, fuhr dann jedoch weiter, ohne sich um die Verletzte zu kümmern.

Fahndung bislang erfolglos

Ein Passant verständigte die Rettung sowie die Polizei. „Die umgehend eingeleitete Fahndung nach dem Fahrzeug verlief bislang ohne Erfolg“, heißt es seitens der Beamten. Die 17-Jährige wurde bei dem Unfall verletzt und mit der Rettung ins Krankenhaus Klagenfurt gebracht. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung sowie des Verdachts des Imstichlassens eines Verletzten gegen Unbekannt.