Zwei Verletzte nach Frontalcrash bei Klagenfurt

Am 6. Mai war ein 34-Jähriger mit dem Auto auf der B91 (Loiblpass Straße) von Slowenien in Richtung Ferlach unterwegs. Zur selben Zeit fuhr ein 28-Jähriger mit dem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Und dann kam es plötzlich zum Crash: Der 28-Jährige geriet auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem entgegenkommenden Auto des 34-Jährigen.

Beide Fahrer verletzt

„Beide Lenker erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden vom Rettungsdienst in das UKH Klagenfurt eingeliefert“, so die Polizei. Die Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die B91 war für die Dauer der Unfallaufnahme sowie der Bergearbeiten in beiden Fahrtrichtungen gesperrt, kurz nach 20 Uhr wurde die Sperre aufgehoben. Wie es zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch nicht klar.