Schule und Sport: Land Kärnten fördert Nachwuchsathleten doppelt

Das Projekt „Spitze in Schule & Sport“ geht in die zweite Runde. Im Fokus stehen Kärntner Nachwuchstalente, die Schule und Leistungssport erfolgreich verbinden. Die Besten erhalten ein Mini-Stipendium.

Teilnehmen können Nachwuchsathleten aus Kärnten, welche die Oberstufe mit Matura besuchen und zugleich im Leistungssport aktiv sind. „Gemeinsam zeichnen wir damit nicht nur sportliche Höchstleistungen aus, sondern motivieren auch zu schulischen Spitzenergebnissen“, freute sich Bildungslandesrat Peter Reichmann (SPÖ), der gemeinsam mit der Landtagsabgeordneten Nicole Schojer (SPÖ) Schüler, Pädagogen und Trainer bei der Auftaktveranstaltung an der Alpen-Adria-Universität in Klagenfurt begrüßte.

Prämien und Uni-Startplätze

Das Bildungsreferat unterstützt das Projekt mit 10.000 Euro. Ausgezeichnet werden pro Schulstufe die jeweils drei besten Schüler. Grundlage für die Platzierung ist eine Kombination aus schulischen Leistungen und sportlichen Erfolgen. Die Gewinner erhalten ein Mini-Stipendium: Für Platz eins gibt es 500 Euro, für Rang zwei 300 Euro und für Platz drei 200 Euro. Zusätzlich werden zwei fixe Startplätze für das Projekt „Spitzensport und Studium“ an der Alpen-Adria-Universität Klagenfurt vergeben.