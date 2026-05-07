Seltene Chance: Landesregierung öffnet am 30. Mai ihre Türen

„Uns ist es wichtig, den Kärntnerinnen und Kärntnern unsere Sach- und Fachpolitik erlebbar zu machen. Wir möchten ihnen zeigen, was Politik tatsächlich alles umfasst“, laden Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ) und Landeshauptmann-Stellvertreter Martin Gruber (ÖVP) zum Vorbeischauen ein. Zuletzt gab es im Jahr 2017 einen Tag der offenen Tür im Regierungsgebäude.

Was passiert in der Kärntner Landesregierung?

Fellner, Schaunig und Gruber betonen: „Es geht uns nicht nur um einen Blick über die Schultern. Das wäre zu wenig. Es geht uns um ein anschauliches Darstellen, um ein Miterleben. Deshalb haben wir auch alle ausgelagerten Bereiche für diesen Tag in die Landesregierung geholt – etwa das Olympiazentrum, die Musikschulen, die Gustav Mahler Privatuniversität und unsere Einsatzorganisationen.“ Auch das kärnten.museum wurde mit ins Boot geholt.