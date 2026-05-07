Lendhafen-Liebe pur: Hafenzwitschern mit coolem Programm

Das Hafenzwitschern bringt Ende Mai wieder Leben in den Klagenfurter Lendhafen, mit Design, Kulinarik, Musik und einem Programm, das Lust auf Mitmachen macht.

Von 21. bis 25. sowie von 28. bis 31. Mai 2026 wird der Lendhafen zur offenen Bühne für Genuss, Kreativität und Austausch.

Von 21. bis 25. sowie von 28. bis 31. Mai 2026 wird der Lendhafen zur offenen Bühne für Genuss, Kreativität und Austausch.

Ende Mai wird der Klagenfurter Lendhafen wieder zum Ort, an dem man hängen bleibt. An zwei verlängerten Wochenenden von 21. bis 25. sowie von 28. bis 31. Mai 2026 wird der Hafen zur offenen Bühne für Genuss, Kreativität und Austausch, umgesetzt vom Kulturverein DOCK04 und der Klagenfurt Marketing GmbH. Das erste Wochenende bringt gleich einen zusätzlichen Tag, denn auch der Pfingstmontag ist ein Hafenzwitschern-Tag. Und dank der neuen Koralmbahn-Verbindung werden heuer wohl auch viele Steirer:innen den Weg nach Klagenfurt finden.

Kreativmeile und neue Lieblingsstücke

Rund um den Lendhafen entsteht wieder eine lebendige Kreativmeile. Zahlreiche Aussteller:innen zeigen handgemachtes Design, Kunsthandwerk und besondere Einzelstücke, von Keramik und Naturkosmetik bis zu Schmuck, Textilien und Holzarbeiten. Jedes Wochenende fühlt sich dabei ein bisschen anders an. Neue Produzent:innen, neue Ideen, neue Geschichten. Wer hier durchschlendert, bleibt selten nur beim Schauen. Man kommt ins Reden, entdeckt Hintergründe und nimmt oft mehr mit als nur ein schönes Stück.

©derSchindler Für Kinder wird wieder viel geboten. Kindersingen, Lesungen, Kasperltheater und Clownshows sorgen für Unterhaltung.

Genuss trifft auf Hafenflair

Kulinarisch wird es vielfältig und entspannt zugleich. Für jeden Geschmack, jeden Gusto findet sich etwas. Von Austern und Pasta al Tartufo über frischen Fisch bis hin zu süßen Kleinigkeiten aus der Pâtisserie der Hafenstadt und einem guten Glas Wein aus Georgs Salon. Eine Einladung, sich ans Lendufer zu setzen, zu genießen und einfach zu bleiben, oft länger als geplant.

Musik, Workshops und echte Begegnungen

Die besondere Atmosphäre lebt auch vom musikalischen Rahmen. Zwischen Jazz, Singer-Songwriter, Pop, Soul und World Music wird der Lendhafen zur Bühne für starke Live-Acts aus der Region und spannende neue Stimmen. Später am Abend übernehmen DJs mit entspannten elektronischen Sets. Auch untertags gibt es viel zu entdecken. Beim Paint, Sip & Sound wird gemalt und geplaudert, beim Street Dance gemeinsam getanzt. Pilates oder Bieryoga bringen Bewegung ins Spiel, während bei Workshops wie Keramik gestalten oder Korbflechten ganz nebenbei neue Hobbys entstehen können. Und genau darum geht es. Leute treffen, gemeinsam etwas machen, ins Gespräch kommen. Ganz ohne Bildschirm, ganz im Moment.

© derSchindler Hafenzwitschern 2026: Frühsommerliches Hafenflair mit Kulinarik, Livemusik, Design & Workshops

Programm für Kinder

Natürlich wird auch für Kinder wieder einiges geboten. Kindersingen, Lesungen, Kasperltheater und Clownshows sorgen für Unterhaltung, dazu gibt es Kinderdisco, Malstationen im Park und viele kreative Mitmachangebote. Einfach vorbeikommen und loslegen.

Eckdaten Hafenzwitschern 2026 Hafenzwitschern 2026: 21. bis 25. Mai & 28. bis 31. Mai 2026

Ort: Lendhafen Klagenfurt

Öffnungszeiten: DO und FR von 15-22 Uhr; SA, SO & Pfingstmontag von 12-22 Uhr

Web: www.hafenzwitschern.at

©derSchindler v.l.n.r. Mag. Michael Pontasch-Müller (Geschäftsführer Hafenstadt), Mag. Inga Horny (Geschäftsführerin Klagenfurt Marketing GmbH), Bürgermeister Christian Scheider, Organisatorin Julia Jöbstl, Stadtrat Julian Geier, Adolf Kulterer (Geschäftsführer Feine Küche Kulterer GmbH und Vorstandsvorsitzender Tourismusverband Klagenfurt am Wörthersee)

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 07.05.2026 um 13:03 Uhr aktualisiert