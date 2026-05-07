Arbeiter nahm Geruch wahr: Feuerwehreinsatz in Klagenfurter Betrieb

Die Feuerwehren Kirschentheuer und Ferlach verhinderten durch ihr schnelles Eingreifen einen Brand in einer Zimmerei im Bezirk Klagenfurt-Land.

Am Donnerstagnachmittag wurden die Freiwilligen Feuerwehren Kirschentheuer und Ferlach (Klagenfurt-Land) zu einem Brandeinsatz in einem örtlichen Zimmereibetrieb alarmiert. Aufmerksame Mitarbeiter hatten zuvor Brandgeruch im Gebäude wahrgenommen und umgehend die Einsatzkräfte verständigt, dadurch konnte schlimmeres verhindert werden.

Feuerwehr verhinderte Schlimmeres

Ein Atemschutztrupp drang in die betroffenen Räumlichkeiten vor und lokalisierte den Brand. Durch das rasche Eingreifen gelang es den Feuerwehrleuten das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf die Werkstatt zu unterbinden. Nach den erfolgreichen Löscharbeiten wurde das Gebäude belüftet und auf verbliebene Glutnester kontrolliert. Durch die schnelle Reaktion blieb der Sachschaden begrenzt, Personen kamen nicht zu Schaden.