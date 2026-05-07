Klagenfurter „Hafenzwitschern“ dauert heuer einen Tag länger als geplant

Elf Tage lang lädt der Klagenfurter Lendhafen zum Flanieren und Entdecken ein. Dank Pfingsten ist der Markt heuer sogar am Montag geöffnet.

Klagenfurt putzt sich heraus: Vom 21. bis zum 31. Mai verwandelt sich der Lendhafen wieder in eine lebendige Mischung aus Marktplatz, Galerie und Konzertbühne. Das Event „Hafenzwitschern“ lädt heuer bereits zum dritten Mal dazu ein, Kunst, Kultur und Kulinarik unter freiem Himmel zu entdecken.

Elf Tage voller Design und Handwerk

Etwa 50 Aussteller präsentieren auf dem Hafengelände ihre handgefertigten Waren. Besucher dürfen sich auf ein breites Spektrum freuen – von innovativem Produktdesign bis hin zu regionalen Köstlichkeiten. Wer selbst aktiv werden möchte oder Unterhaltung sucht, findet im Rahmenprogramm mit Workshops, Live-Konzerten und speziellen Angeboten für Kinder ebenso das Passende.

Extra-Tag dank Pfingsten

Trotz der aktuell angespannten finanziellen Lage der Landeshauptstadt konnte die Veranstaltung durch die Kooperation mit dem Stadtmarketing und dem Tourismusverband gesichert werden, wie die „Kleine Zeitung“ berichtet. Ein besonderes Extra gibt es dieses Jahr beim Zeitplan: Da das Eröffnungswochenende direkt auf Pfingsten fällt, bleibt der Markt auch am Pfingstmontag geöffnet.

Kulinarik und Öffnungszeiten

Auch die lokale Gastronomie zieht mit: Die Wirte aus der Region sorgen für die Verpflegung der Gäste. Das Angebot reicht von Fischspezialitäten und Gegrilltem bis hin zu Weinverkostungen.