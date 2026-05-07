40-jährige Kärntnerin entgeht durch Bank-Veto schwerem Telefonbetrug

Falsche Bank-Mitarbeiter hielten eine Klagenfurterin 3,5 Stunden am Telefon gefangen. Nur durch das Eingreifen echter Bankangestellter blieb der Frau ein Schaden von mehreren tausend Euro erspart.

Am Donnerstag entging eine 40-jährige Frau aus Klagenfurt nur knapp einem massiven finanziellen Verlust, nachdem sie ins Visier professioneller Telefonbetrüger geraten war. Die Täter gaben sich als Mitarbeiter der IT-Sicherheitsabteilung einer Bank aus und hielten das Opfer über dreieinhalb Stunden in einem Telefonat fest.

Zugriff auf Laptop

Unter dem Vorwand, unbefugte Kontobewegungen stoppen zu müssen, brachten sie die Frau dazu, mittels einer Fernzugriffssoftware Zugriff auf ihren Laptop zu gewähren. In der Folge wurde die Klagenfurterin auf manipulierte Webseiten gelenkt, wo sie ihre Zugangsdaten eingab und mehrere Transaktionen im Online-Banking bestätigte. Die Täter veranlassten dabei eine Überweisung über mehrere tausend Euro und transferierten zudem Guthaben von ihrem Sparkonto auf das Girokonto. Der Betrugsversuch scheiterte schließlich, als die Unbekannten die Frau aufforderten, für weitere Schritte einen Bankomaten aufzusuchen.

Bankangestellter erkannte Betrug

Stattdessen begab sie sich in eine Bankfiliale vor Ort, wo die Mitarbeiter den Schwindel sofort erkannten. Dank der schnellen Reaktion konnten sämtliche Konten und Karten gesperrt werden. Nach aktuellem Stand der Ermittlungen wurde die hohe Überweisung rechtzeitig gestoppt, sodass kein unberechtigter Abfluss von Geldern stattfand.