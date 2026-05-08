Mit Sturmmaske zum Automaten: Einbruch für Anfänger endet mit Festnahme

In Klagenfurt hat die Polizei in der Nacht auf Freitag einen maskierten Mann auf frischer Tat ertappt. Der 33-Jährige wollte einen Automaten knacken und machte einen fatalen Fehler: Er parkte direkt hinter einer Zivilstreife.

Der 33-Jährige wollte einen Automaten aufbrechen, aber bereits am Anfang machte er einen Fehler. Er parkte das Fluchtauto direkt hinter einem Zivilwagen.

Der 33-Jährige wollte einen Automaten aufbrechen, aber bereits am Anfang machte er einen Fehler. Er parkte das Fluchtauto direkt hinter einem Zivilwagen.

In der Nacht auf den 8. Mai fiel Polizeibeamten bei einer Streifenfahrt ein verdächtiges Fahrzeug im Zentrum von Klagenfurt auf. Kurz darauf spitzte sich die Situation zu.

Sturmmaske aufgesetzt, dann der Zugriff

Gegen 00.45 Uhr hielt das Auto direkt hinter einem abgestellten Zivilstreifenwagen. Ein Mann stieg aus, zog sich eine Sturmmaske über und verdeckte zusätzlich sein Gesicht mit der Kapuze seines Pullovers. Sein Ziel: ein Automat vor einem Geschäftslokal. Doch weit kam er nicht.

Flucht durch die Innenstadt

Als der Tatverdächtige die einschreitenden Polizisten bemerkte, ergriff er sofort die Flucht. Er rannte über eine angrenzende Straße davon, verfolgt von den Beamten, die ihn mehrfach lautstark zum Stehenbleiben aufforderten. Die Verfolgung dauerte nur kurz. Wenig später konnten die Polizisten den Mann einholen und festnehmen. Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 33-jährigen Klagenfurter. Im Zuge der Amtshandlung zeigte sich der Mann nicht nur zu diesem Vorfall geständig. Er räumte auch ein, für weitere ähnliche Einbruchsdiebstähle verantwortlich zu sein. Nach Abschluss der Ermittlungen wird der 33-Jährige der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.