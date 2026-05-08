Kult-Fleischerei wird zur Friterie: Trio verbindet Neues mit Tradition

Die Traditionsfleischerei Fuchs in Klagenfurt gab es rund 40 Jahre. Nun entsteht dort ein neues Konzept, das aber auch alte Traditionen miteinbinden soll.

Die Traditionsfleischerei Fuchs in Klagenfurt beim Kardinalplatz gab es rund 40 Jahre. Nach der Pensionierung von Fuchs wurde diese nicht weitergeführt. Nun weht dort aber bald frischer Wind. Ein Gastro-Trio will Neues mit Altem verbinden.

Neues mit Tradition verbinden

Das Trio besteht aus Liridon Ahmeti, Ruzhdi Morina und Musa Aliaj. Ersterer ist in Kärnten kein Unbekannter, er führt die Restaurants „Piú Piano“ in St. Veit in Villach und Klagenfurt. In der Kärntner Landeshauptstadt eröffnet jetzt direkt neben einem der Lokalen die „ Erdäpfel Friterie“. Dort soll es neben verschiedenen Pommes-Gerichten aber auch traditionelle Gerichte aus der ehemaligen Fleischerei geben.

©KK Die Friterie wird bald eröffnet.

Opening-Party am 14. Mai

Am 14. Mai 2026 wird die Friterie mit einer Opening-Party eröffnet. Ab ca. 13 Uhr kann jeder vorbeischauen. Einige Getränke werden kostenlos sein, das Essen wird generell an dem Tag zum Verkosten verschenkt. Einer der Inhaber, Ruzhdi Morina, erzählt auf Anfrage von 5 Minuten: „Wir wollen mit der Friterie Modernes mit Tradition verbinden. Da wir wollen, dass die Fleischerei weiterlebt, wird es neben den Pommesgerichten, auch beispielsweise Käsekrainer und Tafelspitz-Semmel geben.“ Also wird es dort verschiedenste Pommes, die Kartoffeln dazu kommen aus Kärnten, inspiriert von dem Trend aus Amsterdam, aber auch altbekannte Gerichte aus der ehemaligen Fleischerei geben.