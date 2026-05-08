Auftakt in Klagenfurt: Kids werden bei Sicherheits-Olympia zu Profis

Die Kindersicherheitsolympiade des Zivilschutzverbandes ist eine jährliche Veranstaltungsreihe für 3. und 4. Volksschulklassen in Österreich. In Klagenfurt fand der Auftakt für den Bezirksbewerb heute, freitagfrüh, statt.

Seit mehr als 20 Jahren fördert der Zivilschutzverband mit der Kindersicherheitsolympiade das Sicherheitswissen unserer Kleinsten durch Klassenbewerbe wie den Radfahrwettbewerb, Sicherheitsfragen und den Kinderlöschbewerb. In enger Zusammenarbeit mit Einsatzorganisationen wird den jungen Teilnehmern praxisnah gezeigt, wie man in Gefahren- und Notsituationen richtig reagiert. Praktische Übungen zu Zivil- und Selbstschutzthemen und Spaß sorgen dafür, dass die Kids das erworbene Wissen viel besser im Gedächtnis behalten.

„Sicherheit frühzeitig vermitteln“

„Die Kindersicherheitsolympiade zeigt, wie wichtig es ist, Sicherheit frühzeitig und positiv zu vermitteln. Die Begeisterung, die die Kinder hier Jahr für Jahr aufbringen spricht ganz klar für sich“ so Bürgermeister Christian Scheider, der die Auftaktveranstaltung heute am Annabichler Sportplatz gemeinsam mit weiteren Mitgliedern der Klagenfurter Stadtregierung besuchte.

Landesfinale in Klagenfurt

Organisiert wird die Veranstaltung vom Zivilschutzverband in Zusammenarbeit mit der AUVA und der Bildungsdirektion Kärnten. In den nächsten Wochen folgen Bezirksbewerbe in ganz Kärnten, ehe Anfang Juni das Landesfinale wieder in Klagenfurt stattfindet.