Streit um Gastgarten-Kaution: Stadträtin lädt zum „Krisengipfel“

Derzeit ist es eines der Themen in Klagenfurt. über das viele sprechen. Die Kaution für Gastgärten.

Mit der Maßnahme „Kaution für Gastgärten“ reagiert die Stadt Klagenfurt auf eine Häufung von Problemen in den Jahren 2023 und 2024. In dieser Zeit gab es vermehrt Exekutionsverfahren von Gastronomiebetrieben mit der Folge, dass auch Gastgärten auf öffentlichem Grund zurückgelassen wurden.

Das teuerste Beispiel

Die Gastgärten mussten dann auf Kosten der Steuerzahler entfernt werden. Teuerstes Beispiel dazu ist das Restaurant Da Pietro in der St. Veiter Straße. Hier fallen nun lt. zuständiger Abteilung rund 35.000 Euro an Kosten für den Rückbau des Gastgartens an.

Stadträtin lädt zum „Krisengipfel“

Zu den nun entstandenen öffentlichen Diskussionen informiert Verkehrsreferentin Stadträtin Sandra Wassermann, wie folgt: „Ich nehme die Sorgen der Wirtschaftstreibenden ernst und werde dazu eine Lösung finden. Gleichzeitig habe ich jedoch auch die Finanzlage der Stadt zum Schutze der Bürgerinnen und Bürger im Auge zu behalten. Für die kommende Woche werde ich daher alle Beteiligten in das Rathaus einladen, um gemeinsam einen Kompromissvorschlag zu erarbeiten. Ich bin davon überzeugt, dass dies mit gemeinsamen Willen von beiden Seiten, auch gelingen wird.“