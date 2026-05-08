Mobilität 2030+: So soll der Verkehr rund um Klagenfurt künftig rollen

Im Zuge des Prozesses der integrierten Regionalentwicklung fand im Kulturhaus Feistritz im Rosental die mittlerweile fünfte Planungswerkstatt der Region Carnica-Klagenfurt-Umland statt.

Im Mittelpunkt stand das Zukunftsthema „Mobilität 2030+“ und damit eine zentrale Frage für die weitere Entwicklung der Hauptstadtregion mit ihren 16 eng vernetzten Umlandgemeinden und der Stadt Klagenfurt.

Im Mittelpunkt stand das Zukunftsthema „Mobilität 2030+“ und damit eine zentrale Frage für die weitere Entwicklung der Hauptstadtregion mit ihren 16 eng vernetzten Umlandgemeinden und der Stadt Klagenfurt.

Im Mittelpunkt stand das Zukunftsthema „Mobilität 2030+“ und damit eine zentrale Frage für die weitere Entwicklung der Hauptstadtregion mit ihren 16 eng vernetzten Umlandgemeinden und der Stadt Klagenfurt. Gerade in einer eng verflochtenen Stadt-Umland-Region braucht es abgestimmte Lösungen, um Alltags- und Arbeitswege, Freizeitmobilität und regionale Erreichbarkeit langfristig zu verbessern. Nur durch enge Kooperation zwischen Stadt, Gemeinden und weiteren Partnern können tragfähige und zukunftsorientierte Mobilitätslösungen entstehen.

Diskussionen über Mobilität

Gemeinsam mit Vertreterinnen und Vertretern aus Gemeinden, Fachbereichen und regionalen Organisationen wurden Ideen, Herausforderungen und Chancen für eine zukunftsfitte Mobilität diskutiert. Im Fokus standen unter anderem Radinfrastruktur, öffentlicher Verkehr, innovative Mobilitätslösungen, E-Mobilität, Verleihsysteme, Güterlogistik sowie Micro-ÖV. Einen fachlichen Impuls lieferte Mag. Gerald Podlesnik vom Amt der Kärntner Landesregierung, Abteilung 7 Verkehrsplanung. In seinem Vortrag gab er interessante Einblicke in die Mobilitätsstrategie des Landes Kärnten sowie in aktuelle Fördermöglichkeiten. Damit wurden wichtige Anknüpfungspunkte für Gemeinden und regionale Akteurinnen und Akteure aufgezeigt.

Das Ziel:

Die eingebrachten Ideen, Projekte und Rückmeldungen fließen in den weiteren Prozess der integrierten Regionalentwicklung ein. Ziel ist es, gemeinsam eine nachhaltige, lebenswerte und gut vernetzte Region Carnica-Klagenfurt-Umland weiterzuentwickeln und zentrale Zukunftsthemen der Region gemeinsam und abgestimmt zu bearbeiten.