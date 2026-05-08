Greenpeace übt Kritik an Klagenfurter Innenstadt: „Ein grauer Fleck“

Klagenfurt schnitt bei einer Greenpeace-Analyse der Stadtzentren nicht gut ab: Nur 29,1 Prozent der Fläche sind begrünt. Damit liegt die Kärntner Landeshauptstadt deutlich hinter Spitzenreiter Bregenz.

Während Bregenz mit einem Grünflächenanteil von 38,3 Prozent die Nase vorn hat, landet Klagenfurt nur auf dem fünften Platz im Greenpeace-Ranking. Zwar habe das Stadtzentrum vor allem an den Rändern einige verhältnismäßig größere Grünflächen, allerdings klaffe in der stark frequentierten Inneren Stadt ein grauer Fleck, so das Resümee von Greenpeace. Konkret heißt es: „Rund um den Neuen Platz finden sich kaum Grünflächen und Bäume. Hier besteht noch deutlicher Nachbesserungsbedarf.“

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Begrünungs-Offensive gefordert

Die Umweltschutzorganisation warnt in diesem Zusammenhang, dass versiegelte Flächen die Hitze in Stadtzentren massiv verstärken. Melanie Ebner, Bodenschutz-Expertin bei Greenpeace, führt aus: „Mehr Natur in der Stadt ist die beste Medizin gegen die Auswirkungen der Klimakrise. Große Bäume, grüne Parks und blühende Wiesen wirken wie natürliche Klimaanlagen in Stadtzentren und können die Temperatur an Hitzetagen spürbar senken.“ Eisenstadt, Wien, St. Pölten und Innsbruck schnitten in dem Ranking sogar noch schlechter ab, als Kärntens Landeshauptstadt. Der Appell ist klar: „Die Bürgermeister der Landeshauptstädte müssen Begrünungs-Offensiven starten.“