Kärntner Tänzer stehen beim ESC-Auftakt im Rampenlicht

20.000 Fans aus ganz Europa feiern am Sonntag den Auftakt des diesjährigen Eurovision Song Contests am Wiener Rathausplatz. Mittendrin statt nur dabei sind die Tänzer des Studios "Dance-Industry" aus Klagenfurt.

Zwischen dem 11. und 16. Mai 2026 ist es so weit: Der diesjährige Eurovision Song Contest (ESC) geht in der Wiener Stadthalle über die Bühne. Auch Kärnten leistet seinen Beitrag. So wird zum Beispiel David Obermaier den Bewerb als einer von sechs gehörlosen Performern in Gebärdensprache übersetzen. 5 Minuten berichtete. Zudem sind die Tänzer des Studios „Dance-Industry“ aus Klagenfurt mit dabei. Zum Auftakt am Wiener Rathausplatz liefert die 20-köpfige Gruppe rund um Johannes Ellersdorfer eine spektakuläre Tanzeinlage.

Kärntner Tänzer wollen ESC-Fans einheizen

Choreografin Selina Maizinger: „Ich bin unglaublich stolz, mit so talentierten Tänzern zusammenarbeiten zu dürfen und unsere harte Arbeit vor einem so großen internationalen Publikum präsentieren zu können.“ Acht Minuten wird die energiegeladene Performance dauern. Ellersdorfer: „Wir sind schon total on fire und können es kaum erwarten, den ESC-Fans richtig einzuheizen!“