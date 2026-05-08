Strafe trotz gültigem Parkticket: „Glaub, ich spinne“

Gleich zwei Autofahrerinnen erlebten in Klagenfurts gebührenpflichtigen Kurzparkzonen eine böse Überraschung, obwohl sie eigentlich alles richtig machten. Sie wurden am Weg zum Automaten bzw. trotz gültigem Parkticket abgestraft.

„Heute war ich wirklich sauer“, mit diesen Worten wandte sich P. kürzlich an 5 Minuten. Der Grund: Die Kärntnerin hatte am Parkplatz vor dem Klagenfurter Strandbad einen Strafzettel bekommen, und dass obwohl das bezahlte Parkticket hinter ihrer Windschutzscheibe lag. Ein Foto davon ließ sie auch der Redaktion zukommen. Demzufolge hatte sie für ihr Ticket um 13 Uhr vier Euro bezahlt, und durfte dort entsprechend der Klagenfurter Kurzparkzonengebühren- und Parkgebührenverordnung den ganzen Tag parken. „Ich dachte, ich spinne!“, so P., die daraufhin zur zuständigen Stelle in die Innenstadt fuhr. „Doch als ich mich rechtfertigen wollte, sagte man mir nur, dass die Bearbeitung erstmal eine Woche dauert. Vor Montag tut sich da gar nichts.“

Strafe am Weg zum Automaten

Auch B. erlebte einen ähnlichen Fall. „Ich wurde vor dem Meldeamt in Klagenfurt abgestraft, während ich ein Parkticket am Automaten gezogen habe“, schildert sie 5 Minuten. Daraufhin habe die Kärntnerin den Kontrolleur angesprochen. „Er meinte, er hätte mich nicht gesehen und war schlichtweg nicht einsichtig. Weder wollte er mir einen Ausweis noch seine Dienstnummer aushändigen. Die 25 Euro sind zu berappen.“

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Jede Minute zählt

Auf Nachfrage von 5 Minuten heißt es vonseiten des für die Parkraumüberwachung zuständigen Unternehmens: „Die Kontrollen erfolgen auf Grundlage der geltenden gesetzlichen Bestimmungen sowie der Klagenfurter Kurzparkzonengebühren- und Parkgebührenverordnung 2025.“ Dementsprechend muss bei jedem Abstellvorgang der tatsächliche Beginn der Parkzeit „minutengenau und gut sichtbar“ hinter der Windschutzscheibe angebracht werden. Entweder mittels handschriftlicher Notiz oder Parkuhr.

Auf die Lesbarkeit kommt es an

Dasselbe gilt für die Parktickets. „Datum und Uhrzeit müssen klar erkennbar sein. Ist ein Ticket nicht oder nur schwer lesbar, wird eine Organstrafverfügung ausgestellt“, so ein Sprecherin des Dienstleisters weiter. „Ein nachträgliches Vorzeigen oder Übermitteln des Tickets kann von den Straßenaufsichtsorganen bzw. der Servicestelle nicht berücksichtigt werden.“ Abschließend wird betont: „Wer eine Strafe als ungerechtfertigt empfindet, muss dies im Verwaltungsstrafverfahren geltend machen.“ Dieses tritt automatisch in Kraft, wenn die Strafe nicht innerhalb von zwei Wochen bezahlt wird.