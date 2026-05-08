KI-Beats gegen Mathe-Frust: Kärntner Nachhilfestudio geht neue Wege

Viele Jugendliche verbinden Mathematik immer noch mit Frust und Druck. Mit einem KI-generiertem Rapsong will D.A.S. Mathe-Studio in Klagenfurt dem Schulfach nun ein neues Image verpassen.

Ein Klagenfurter Nachhilfestudio setzt nun auf KI-generierten Deutschrap, um Jugendlichen Mathe schmackhaft zu machen.

Ein Klagenfurter Nachhilfestudio setzt nun auf KI-generierten Deutschrap, um Jugendlichen Mathe schmackhaft zu machen.

„Gerade in Zeiten von Digitalisierung, KI und ständigem Wandel werden logisches Denken, Zahlenverständnis und Problemlösungskompetenz immer wichtiger. Und genau das vermitteln wir – nur eben anders“, beginnt Bernhard Kienzer-Rumpold von D.A.S. Mathe-Studio in Klagenfurt zu erklären. Mithilfe von Künstlicher Intelligenz (KI) haben sie einen Rap-Song entwickelt, um das für viele verhasste Schulfach in ein neues Licht zu rücken.

Wie hast du deine Mathe-Stunden in der Schule in Erinnerung? Ich habe Zahlen schon immer geliebt. Mal war’s logisch, mal ein echtes Rätsel. Ich war froh, als ich das Buch zuklappen konnte. Danke, dass du abgestimmt hast. Du kannst in 24 Stunden wieder mitmachen.

Bis bald auf 5min.at! Abgestimmt: Mal

Rap statt Rechnen?

Das Lied trägt den Titel „Mathe macht Money“ und wurde am Donnerstag veröffentlicht. „Wir wollten einen anderen Zugang schaffen […] über Musik, moderne Bilder und eine Sprache, die junge Menschen wirklich erreicht“, so Kienzer-Rumpold. „Der Song orientiert sich bewusst am Stil aktueller Deutschrap-Tracks und verbindet moderne Beats mit einer klaren Botschaft: Wissen, echte Skills und Bildung können Freiheit schaffen.“ Mit dem Projekt möchte das Nachhilfestudio zeigen, dass Bildung auch neue Wege gehen darf.