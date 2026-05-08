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Symbolfoto
Ein Bild auf 5min.at zeigt das Unfallkrankenhaus in Klagenfurt.
Ein Unfall auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt forderte am Freitag die Einsatzkräfte.
Klagenfurt
08/05/2026
Einsatz

Auto erfasst Motorrad: Zwei Verletzte bei Unfall in Klagenfurt

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Freitagnachmittag auf der Rosentaler Straße in Klagenfurt. Dabei wurden eine 45-jährige Motorradlenkerin und ihr 15-jähriger Mitfahrer über die Motorhaube eines Autos geschleudert und verletzt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(83 Wörter)

Ein 72-jähriger Autofahrer wollte am Freitagnachmittag vom Parkplatz eines Geschäftslokals auf die Rosentaler Straße einbiegen. In der Folge kollidierte er mit einer 45-jährigen Motorradlenkerin. Sowohl die Frau als auch ein am Sozius mitfahrender 15-Jähriger wurden dabei über die Motorhaube des Wagens geschleudert. „Sie kamen auf der Fahrbahn zu liegen“, heißt es vonseiten der Beamten der Verkehrsinspektion Klagenfurt. Die beiden Verletzten wurden nach der Erstversorgung ins UKH Klagenfurt eingeliefert.

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