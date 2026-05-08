Konzert für Demenzerkranke: Herzmusik erklingt in Maria Rain

Ein Konzert der besonderen Art findet am 30. Mai 2026 im Bildungszentrum Maria Rain statt. Es richtet sich speziell an Menschen mit chronischen Erkrankungen, insbesondere Demenz, und deren pflegende Angehörige.

Zum dritten Mal geht am Samstag, dem 30. Mai 2026, das Herzmusikkonzert über die Bühne. Es richtet sich speziell an Menschen mit chronischen Erkrankungen, insbesondere Demenz, und deren pflegende Angehörige. Ursprünglich wurde die Initiative von der Wolfsberger Community-Nurse Silvia Fellner ins Leben gerufen. Heuer wurde die Benefiz-Veranstaltung von den Pflegenahversorgerinnen und den Gemeinden aus dem Bezirk Klagenfurt-Land organisiert.

Musikvielfalt

Für die musikalische Umrahmung sorgen das Ensemble der Musikschule Rosental-Maria Rain, Der WörtherseeKlang, die „Philharmoni Stars“ vom Musikverein Grafenstein, Roland Gorschegg, KlarBlech vom Musikverein Maria Saal sowie die Musikschule Katolnig. Beginn ist um 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird um eine Voranmeldung bei Franziska Dolcic oder Nadine Socher gebeten.