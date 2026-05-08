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/ ©Pexels/Mikhail Nilov
Symbolfoto
Das Bild auf 5min.at zeigt eine Frau beim Sprechen.
Am 30. Mai erklingt Herzmusik für Menschen mit Demenz und ihre Angehörigen.
Maria Rain
08/05/2026
Am 30. Mai

Konzert für Demenzerkranke: Herzmusik erklingt in Maria Rain

Ein Konzert der besonderen Art findet am 30. Mai 2026 im Bildungszentrum Maria Rain statt. Es richtet sich speziell an Menschen mit chronischen Erkrankungen, insbesondere Demenz, und deren pflegende Angehörige.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(121 Wörter)

Zum dritten Mal geht am Samstag, dem 30. Mai 2026, das Herzmusikkonzert über die Bühne. Es richtet sich speziell an Menschen mit chronischen Erkrankungen, insbesondere Demenz, und deren pflegende Angehörige. Ursprünglich wurde die Initiative von der Wolfsberger Community-Nurse Silvia Fellner ins Leben gerufen. Heuer wurde die Benefiz-Veranstaltung von den Pflegenahversorgerinnen und den Gemeinden aus dem Bezirk Klagenfurt-Land organisiert.

Musikvielfalt 

Für die musikalische Umrahmung sorgen das Ensemble der Musikschule Rosental-Maria Rain, Der WörtherseeKlang, die „Philharmoni Stars“ vom Musikverein Grafenstein, Roland Gorschegg, KlarBlech vom Musikverein Maria Saal sowie die Musikschule Katolnig. Beginn ist um 14 Uhr. Die Teilnahme ist kostenlos, jedoch wird um eine Voranmeldung bei Franziska Dolcic oder Nadine Socher gebeten.

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