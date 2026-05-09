Klagenfurt: Stadt-Homepage wird mobiler und smarter

Damit das Suchen von Formularen und News künftig noch schneller geht, hat das Rathaus der Homepage diese Woche einen „Soft-Relaunch“ verpasst. Im Fokus: Das Smartphone und die KI-Assistentin KLARA.

Egal ob Abfallkalender, Terminbuchung oder aktuelle Meldungen – die Website der Landeshauptstadt ist der digitale Knotenpunkt für die Bürger. Weil mittlerweile über 60 Prozent der Zugriffe über das Smartphone erfolgen, wurde das Design nun komplett auf „Mobile First“ getrimmt.

„Digital und einfach“

Bürgermeister Christian Scheider sieht den Relaunch als wichtigen Schritt: „Unsere Services sollen für alle Menschen in Klagenfurt so einfach und schnell wie möglich zugänglich sein, egal ob am Computer oder unterwegs am Smartphone“, betont der Stadtchef. Ein neues Navigationsmenü und ein modernes „News-Karussell“ auf der Startseite sollen die Bedienung intuitiver machen.

KLARA spricht jetzt 50 Sprachen

Ein Highlight des Updates betrifft die digitale Rathaus-Assistentin KLARA. Die KI-Suche bekommt täglich über 100 Anfragen und wurde nun noch einmal nachgebessert. Sie liefert nicht nur präzisere Antworten, sondern hilft ab sofort in über 50 Sprachen weiter und schlägt von sich aus verwandte Themen vor, die für den Bürger interessant sein könnten. Auch technisch wurde aufgerüstet: Neben verbesserten Datenschutz- und Sicherheitsmaßnahmen entspricht die Seite nun dem neuesten Standard für Barrierefreiheit (WCAG 2.2).

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 08:27 Uhr aktualisiert