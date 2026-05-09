Klagenfurter „Motodrom“ ist Kategoriesieger in Österreich

Wer sich den Traum von der eigenen Harley erfüllen will, setzt heute immer öfter auf maßgeschneiderte Finanzierungen. Dass die Kärntner hierbei besonders gut aufgehoben sind, beweist der Blick auf die aktuelle Preisverleihung der US-Kultmarke. Gemeinsam mit der Harley-Factory Frankfurt sicherte sich das Motodrom Kärnten den Sieg für die Leistungen im Jahr 2025.

Finanzierung, Versicherung und Garantie

Der Award bewertet, wie gut Händler ihre Kunden in den Bereichen Finanzierung, Versicherung und Garantie beraten. Das Ziel: Den Traum von der Freiheit auf zwei Rädern greifbar und sicher zu machen. Besonders beliebt bei den Kunden sind dabei die speziellen Marken-Versicherungen, die sogar Umbauten und Zubehör abdecken, sowie das „H-D Certified“-Programm für Gebrauchtbikes, bei dem sogar bis zu 15 Jahre alte Maschinen mit Garantie glänzen können.