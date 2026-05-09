Street Food Festival lockt Besucher nach Klagenfurt

Am Neuen Platz in Klagenfurt dreht sich an diesem Wochenende alles um internationale Küche: Das European Street Food Festival macht noch bis Sonntag, dem 10. Mai 2026, Station in der Innenstadt.

Kulinarische Vielfalt mitten in Klagenfurt: Das European Street Food Festival gastiert noch bis Sonntag am Neuen Platz.

Kulinarische Vielfalt mitten in Klagenfurt: Das European Street Food Festival gastiert noch bis Sonntag am Neuen Platz.

Der Neue Platz in Klagenfurt verwandelt sich an diesem Wochenende in eine internationale Genussmeile: Das European Street Food Festival ist am 9. und 10. Mai 2026 in Klagenfurt zu Gast. Die Besucher erwartet eine große Auswahl an frisch zubereiteten Speisen. Über ein dutzend Foodtrucks bieten unter anderem asiatische, mexikanische und brasilianische Küche, dazu kommen Flammlachs, Burger sowie süße Highlights wie Churros oder Baum- und Pfannkuchen. Noch bis 22 Uhr können diese am Samstag probiert werden, am Sonntag öffnet das Festival von 11 bis 20 Uhr.

©5 Minuten | Street Food aus aller Welt mitten in Klagenfurt. ©5 Minuten | Das European Street Food Festival lockt auf den Neuen Platz. ©5 Minuten | Feinschmecker kommen noch bis Sonntag voll auf ihre Kosten. ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten ©5 Minuten

Mobiles Restaurant

Seit 2015 ist das Festival in ganz Österreich unterwegs und hat bereits rund 3,5 Millionen Besucher angezogen. Organisiert wird es von Jochen Auer und der Stage Culinarium Catering GmbH. Weiter geht es schon am 16. und 17. Mai in Gloggnitz (Niederösterreich).

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Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert