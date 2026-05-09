Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste am European Street Food Festival in Klagenfurt.
Kulinarische Vielfalt mitten in Klagenfurt: Das European Street Food Festival gastiert noch bis Sonntag am Neuen Platz.
Klagenfurt
09/05/2026
Internationale Küche
#goodnews

Street Food Festival lockt Besucher nach Klagenfurt

Am Neuen Platz in Klagenfurt dreht sich an diesem Wochenende alles um internationale Küche: Das European Street Food Festival macht noch bis Sonntag, dem 10. Mai 2026, Station in der Innenstadt.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(130 Wörter)

Der Neue Platz in Klagenfurt verwandelt sich an diesem Wochenende in eine internationale Genussmeile: Das European Street Food Festival ist am 9. und 10. Mai 2026 in Klagenfurt zu Gast. Die Besucher erwartet eine große Auswahl an frisch zubereiteten Speisen. Über ein dutzend Foodtrucks bieten unter anderem asiatische, mexikanische und brasilianische Küche, dazu kommen Flammlachs, Burger sowie süße Highlights wie Churros oder Baum- und Pfannkuchen. Noch bis 22 Uhr können diese am Samstag probiert werden, am Sonntag öffnet das Festival von 11 bis 20 Uhr.

Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste am European Street Food Festival in Klagenfurt.
©5 Minuten |
Street Food aus aller Welt mitten in Klagenfurt.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste am European Street Food Festival in Klagenfurt.
©5 Minuten |
Das European Street Food Festival lockt auf den Neuen Platz.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste am European Street Food Festival in Klagenfurt.
©5 Minuten |
Feinschmecker kommen noch bis Sonntag voll auf ihre Kosten.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste am European Street Food Festival in Klagenfurt.
©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste am European Street Food Festival in Klagenfurt.
©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste am European Street Food Festival in Klagenfurt.
©5 Minuten
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gäste am European Street Food Festival in Klagenfurt.
©5 Minuten

Mobiles Restaurant

Seit 2015 ist das Festival in ganz Österreich unterwegs und hat bereits rund 3,5 Millionen Besucher angezogen. Organisiert wird es von Jochen Auer und der Stage Culinarium Catering GmbH. Weiter geht es schon am 16. und 17. Mai in Gloggnitz (Niederösterreich).

Warst du schon einmal auf einem Street Food Festival?

Ja, einmal.
Bereits des öfteren.
Nein, aber ich würde gerne!
Lieber nicht.
Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 09.05.2026 um 14:25 Uhr aktualisiert
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: