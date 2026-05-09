Rettungseinsatz in Pörtschach: Frau schwer verletzt

Ein Unfall in Pörtschach am Wörthersee forderte am Samstagnachmittag eine Schwerverletzte. Die 46-jährige E-Bikerin wurde mit der Rettung ins Klinikum Klagenfurt eingeliefert.

Ein Radausflug endete für eine 46-jährige Frau aus dem Bezirk Klagenfurt-Land am Samstagnachmittag im Krankenhaus. Die E-Bikerin stürzte im Ortsgebiet von Pörtschach am Wörthersee. Dabei zog sie sich laut der Polizei schwere Verletzungen zu. Sie wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt eingeliefert.