Fatales Wendemanöver: Autofahrer übersieht Rennradfahrer

Ein Rennradfahrer (56) aus der Steiermark wurde am Samstag im Ortsgebiet von Krumpendorf von einem Auto erfasst. Der Mann wurde mit der Rettung ins Unfallkrankenhaus eingeliefert.

Der 56-jährige Autofahrer aus dem Bezirk Klagenfurt-Land hatte zu einem Umkehrmanöver angesetzt. Dabei dürfte er den 48-jährigen Rennradfahrer übersehen haben. Dem Steirer gelang es nicht mehr, rechtzeitig zu reagieren. „Er kollidierte mit dem Fahrzeug und stürzte“, so die Beamten der Polizeiinspektion Krumpendorf. Die Rettungskräfte brachten den Verletzten nach der Erstversorgung ins UKH Klagenfurt.