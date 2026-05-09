Hundeprofi kommt nach Klagenfurt

Seit Jahren arbeitet Gerd Schuster mit verhaltensauffälligen und schwer einschätzbaren Hunden. Nun kommt der deutsche Hundeprofi für zwei Vorträge ins TierschutzKompetenzzentrum Kärnten. Der Reinerlös kommt den Tieren zugute.

Hundetrainer und Verhaltensberater Gerd Schuster kommt am 15. und 16. Mai 2026 nach Klagenfurt.

Hundetrainer und Verhaltensberater Gerd Schuster kommt am 15. und 16. Mai 2026 nach Klagenfurt.

Im TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt finden am 15. und 16. Mai 2026 gleich zwei Vorträge des deutschen Hundetrainers und Verhaltensberaters Gerd Schuster statt. Im Zuge dessen beantwortet er Fragen zu moderner Hundehaltung und dem Thema „gefährliche Hunde“. „Konkret geht es darum, ob wir uns mit all unserem Wissen nicht manchmal zu weit von dem entfernen, was Hunde eigentlich sind“, heißt es vonseiten des Tierheims. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Der Reinerlös kommt den Tieren zugute.