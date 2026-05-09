Hundeprofi kommt nach Klagenfurt
Seit Jahren arbeitet Gerd Schuster mit verhaltensauffälligen und schwer einschätzbaren Hunden. Nun kommt der deutsche Hundeprofi für zwei Vorträge ins TierschutzKompetenzzentrum Kärnten. Der Reinerlös kommt den Tieren zugute.
Im TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt finden am 15. und 16. Mai 2026 gleich zwei Vorträge des deutschen Hundetrainers und Verhaltensberaters Gerd Schuster statt. Im Zuge dessen beantwortet er Fragen zu moderner Hundehaltung und dem Thema „gefährliche Hunde“. „Konkret geht es darum, ob wir uns mit all unserem Wissen nicht manchmal zu weit von dem entfernen, was Hunde eigentlich sind“, heißt es vonseiten des Tierheims. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Der Reinerlös kommt den Tieren zugute.
Details zu den Vorträgen
Abendvortrag: MENSCH & HUND
Ist der heutige moderne Umgang der richtige?
- Freitag, 15. Mai 2026, ab 18 Uhr
- Dauer: ca. 3 Stunden
- Ort: TiKo – das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten
- Eintritt: 30 Euro
Seminar: SYSTEMSPRENGER
Wenn Hunde aus dem Raster fallen
- Samstag, 16. Mai 2026, zwischen 9 und 17 Uhr
- Ort: TiKo – das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten
- Teilnahmegebühr: 150 Euro