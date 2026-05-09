Skip to content
Region auswählen:
/ ©zVg. / Gerd Schuster
Ein Bild auf 5min.at zeigt Gerd Schuster mit einem Hund.
Hundetrainer und Verhaltensberater Gerd Schuster kommt am 15. und 16. Mai 2026 nach Klagenfurt.
Klagenfurt
09/05/2026
Zwei Vorträge

Hundeprofi kommt nach Klagenfurt

Seit Jahren arbeitet Gerd Schuster mit verhaltensauffälligen und schwer einschätzbaren Hunden. Nun kommt der deutsche Hundeprofi für zwei Vorträge ins TierschutzKompetenzzentrum Kärnten. Der Reinerlös kommt den Tieren zugute.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(80 Wörter)

Im TierschutzKompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt finden am 15. und 16. Mai 2026 gleich zwei Vorträge des deutschen Hundetrainers und Verhaltensberaters Gerd Schuster statt. Im Zuge dessen beantwortet er Fragen zu moderner Hundehaltung und dem Thema „gefährliche Hunde“. „Konkret geht es darum, ob wir uns mit all unserem Wissen nicht manchmal zu weit von dem entfernen, was Hunde eigentlich sind“, heißt es vonseiten des Tierheims. Der Kartenvorverkauf läuft bereits. Der Reinerlös kommt den Tieren zugute.

Details zu den Vorträgen

Abendvortrag: MENSCH & HUND
Ist der heutige moderne Umgang der richtige?

  • Freitag, 15. Mai 2026, ab 18 Uhr
  • Dauer: ca. 3 Stunden
  • Ort: TiKo – das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten
  • Eintritt: 30 Euro

Seminar: SYSTEMSPRENGER
Wenn Hunde aus dem Raster fallen

  • Samstag, 16. Mai 2026, zwischen 9 und 17 Uhr
  • Ort: TiKo – das TierschutzKompetenzzentrum Kärnten
  • Teilnahmegebühr: 150 Euro
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: