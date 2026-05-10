120 Hilfskräfte im Einsatz: Boot fuhr gegen Insel – verletzt

Die Feuerwehr und Wasserrettung rückten mit über 100 Einsatzkräften aus, um ein Ehepaar aus dem Motorboot zu retten.

Die Feuerwehr und Wasserrettung rückten mit über 100 Einsatzkräften aus, um ein Ehepaar aus dem Motorboot zu retten.

Am Samstag, 9. Mai 2026, gegen 22.45 Uhr, nahm ein Zeuge deutliche Hilferufe aus dem Bereich der Kapuzinerinsel am Wörthersee war. Er erstattete Anzeige. „Kurze Zeit später konnten die Einsatzkräfte ein Motorboot auffinden, dass auf der Kapuzinerinsel festgefahren war“, berichtet die Kärntner Polizei. Am Boot befanden sich der 66-jährige Besitzer und seine 56 Jahre alte Gattin, beide aus dem Bezirk Klagenfurt Land. „Die beiden Personen an Bord konnten rasch gerettet und sicher an Land gebracht werden“, so die ÖWR. „Anschließend wurde der Bereich rund um die Kapuzinerinsel abgesucht, da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich weitere Personen am Boot befunden hatten“.

©ÖWR |

Eine Person verletzt

Die Frau wies leichte Verletzungen auf. „Die Erhebungen ergaben, dass die Frau auf der Fahrt von Velden in Richtung Osten die Insel übersehen hat und dagegen fuhr“, so die Polizei weiter. „Eine Bergung der Insassen erfolgte durch die FF Reifnitz mittels Einsatzboot“. Die Frau wurde von der Rettung in das Klinikum Klagenfurt gebracht. Ein Alkotest verlief positiv. Im Einsatz standen die FF Reifnitz, Pritschitz und Töschling mit rund 30 Personen, sowie die Wasserrettung Pörtschach und Saag mit zwei Einsatzbooten und 90 Personen – so die Polizei in einer Aussendung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 10.05.2026 um 07:02 Uhr aktualisiert