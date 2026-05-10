„Kärntner Söl“ zum Muttertag: Old Boys of Harmony feiern Premiere

In der Klagenfurter Don Bosco-Kirche erwartet die Besucher heute ein musikalisches Highlight: Die neu formierte Gruppe „Old Boys of Harmony“ lädt um 9.30 Uhr zur Gospelmesse mit anschließendem Konzert.

Die fünf Sänger blicken auf eine bewegte Vergangenheit in legendären Formationen wie der „Harlekin Company“ oder den „Sevenhill Singers“ zurück. Nachdem das Leben sie zeitweise in unterschiedliche Richtungen geführt hat, hat sie die gemeinsame Leidenschaft für Gospel, Rock und Soul nun wieder vereint. Unter dem Namen „Old Boys of Harmony“ feiern sie heute, am 10. Mai, ihr gemeinsames Comeback.

Harmonien und spirituelle Energie

Die erfahrenen Musiker verschreiben sich dem mehrstimmigen Gesang und verleihen internationalen Genres eine Portion „Kärntner Söl“. Ihr Stil ist eine einzigartige Mischung aus der emotionalen Tiefe des Gospels, der Dynamik des Rock und der Wärme des Soul. Die heutige Messe, zelebriert von Pater Albert Miggisch, soll daher kein reines Konzert sein, sondern ein gemeinsames Erlebnis. Im Anschluss an die Messe geben die „Old Boys of Harmony“ noch ein kleines Zusatzkonzert in der Don Bosco-Kirche.