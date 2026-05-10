Freunde fürs Leben gesucht? Diese Tiere warten im TiKo auf dich

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder drei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

Diese Tiere suchen nach einem liebevollen Zuhause.

Diese Tiere suchen nach einem liebevollen Zuhause.

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Drei davon dürfen wir euch am heutigen Sonntag vorstellen: Der Hund Tasso, Katze Majo und Kater Rambo.

Der Hund Tasso Männlich, kastriert

Schäfer Mischling

ca. 1 1⁄2 Jahre alt

braucht Zeit um Vertrauen zu fassen

manchmal etwas ungestüm

sehr bewegungsfreudig und lernwillig

sucht ein liebevolles strukturiertes Zuhause mit klaren Regeln

©TiKo Klagenfurt Der Hund Tasso sucht nach einem Zuhause.

Majo und Rambo Notfellchen

FIP-Verdacht

Weiblich, kastriert

Männlich, kastriert

Europäisch Kurzhaar

ca. 1 Jahr alt

Sehr sozial und stark aneinandergebunden

Neugierig, verspielt und immer gemeinsam auf Entdeckungstour

suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause mit ganz viel Herz

©TiKo Klagenfurt Majo und Rambo suchen nach einem Zuhause. ©TiKo Klagenfurt

Weitere Informationen

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.

Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16 Uhr

Samstag: 10 bis 12.30 Uhr