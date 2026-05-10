/ ©TiKo Klagenfurt
Freunde fürs Leben gesucht? Diese Tiere warten im TiKo auf dich
Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder drei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.
Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Drei davon dürfen wir euch am heutigen Sonntag vorstellen: Der Hund Tasso, Katze Majo und Kater Rambo.
Der Hund Tasso
- Männlich, kastriert
- Schäfer Mischling
- ca. 1 1⁄2 Jahre alt
- braucht Zeit um Vertrauen zu fassen
- manchmal etwas ungestüm
- sehr bewegungsfreudig und lernwillig
- sucht ein liebevolles strukturiertes Zuhause mit klaren Regeln
Majo und Rambo
- Notfellchen
- FIP-Verdacht
- Weiblich, kastriert
- Männlich, kastriert
- Europäisch Kurzhaar
- ca. 1 Jahr alt
- Sehr sozial und stark aneinandergebunden
- Neugierig, verspielt und immer gemeinsam auf Entdeckungstour
- suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause mit ganz viel Herz
Weitere Informationen
Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.
Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16 Uhr
Samstag: 10 bis 12.30 Uhr
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