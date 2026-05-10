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Bild auf 5min.at zeigt ein Tier von TiKo Klagenfurt
Diese Tiere suchen nach einem liebevollen Zuhause.
Klagenfurt
10/05/2026
Hunde & Katzen

Freunde fürs Leben gesucht? Diese Tiere warten im TiKo auf dich

Tiere sind bekanntlich die besseren Menschen. Was gibt es also Schöneres, als mit einem tierischen Freund zusammenzuleben? Auch diese Woche haben wir wieder drei besondere Tiere für euch, die einen Lebensplatz suchen.

von Nadia Alina Gressl Bild auf 5min.at zeigt Nadia Alina Gressl
1 Minute Lesezeit(70 Wörter)

Im Tierschutzkompetenzzentrum (TiKo) in Klagenfurt warten viele Tiere sehnsüchtig auf ein Zuhause. Drei davon dürfen wir euch am heutigen Sonntag vorstellen: Der Hund Tasso, Katze Majo und Kater Rambo.

Der Hund Tasso

  • Männlich, kastriert
  • Schäfer Mischling
  • ca. 1 1⁄2 Jahre alt
  • braucht Zeit um Vertrauen zu fassen
  • manchmal etwas ungestüm
  • sehr bewegungsfreudig und lernwillig
  • sucht ein liebevolles strukturiertes Zuhause mit klaren Regeln
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©TiKo Klagenfurt
Der Hund Tasso sucht nach einem Zuhause.

Majo und Rambo

  • Notfellchen
  • FIP-Verdacht
  • Weiblich, kastriert
  • Männlich, kastriert
  • Europäisch Kurzhaar
  • ca. 1 Jahr alt
  • Sehr sozial und stark aneinandergebunden
  • Neugierig, verspielt und immer gemeinsam auf Entdeckungstour
  • suchen gemeinsam ein liebevolles Zuhause mit ganz viel Herz
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©TiKo Klagenfurt
Majo und Rambo suchen nach einem Zuhause.
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Weitere Informationen

Die Tiere kann man zu den offiziellen Besichtigungszeiten nach telefonischer Vereinbarung (0463 43541-0) kennenlernen.

Dienstag bis Freitag: 12.30 bis 16 Uhr
Samstag: 10 bis 12.30 Uhr

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