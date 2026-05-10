AUA-Chefin: Klagenfurt-Wien-Flug soll es weiterhin geben

Laut Mann seien Ultrakurzstreckenflüge innerhalb Österreichs aus rein ökonomischer Sicht kaum zu rechtfertigen. „Wenn ich rein wirtschaftlich eine Entscheidung treffen würde, hätte ich den Innsbruck und auch Klagenfurt oder Graz-Flug wahrscheinlich schon nicht mehr im Portfolio“, erklärte die AUA-Chefin im Ö1-Mittagsjournal am Samstag. Diese Verbindungen seien diejenigen, die am ehesten durch die Bahn substituiert werden könnten.

Standortverantwortung der Fluglinie

Dass die Strecke Klagenfurt–Wien dennoch weiterhin bedient wird, liegt laut Mann an der „Standortverantwortung“ der Fluglinie. Die Anbindung der Bundesländer an das Drehkreuz Wien sei ein zentrales Thema in politischen Gesprächen und entscheidend für die Standortqualität der Regionen. Die AUA sehe sich hier in einer anderen Pflicht als Billigflieger wie Ryanair, die ihre Basen rein nach Kosteneffizienz ausrichten würden.