SC Ferlach stürmt erstmals ins Halbfinale: „Ihr seid der Wahnsinn“

Der SC kelag Ferlach hat das Unmögliche wahrgemacht und steht nach einem sensationellen Heimsieg gegen den amtierenden Meister erstmals in der Vereinsgeschichte unter den Top-4 der HLA MEISTERLIGA.

Im Entscheidungsspiel im Viertelfinale der HLA MEISTERLIGA Play-offs gegen Förthof UHK Krems setzten sich die Ferlacher mit 31:27 gegen Förthof UHK Krems durch. Die Freude nach dem Schlusspfiff war grenzenlos: „WIR SIND IM HALBFINALEEEEEEEEE, zum ersten Mal in der Geschichte des SC kelag Ferlach!“, jubelte der Verein auf Facebook.

Sieg gegen amtierenden Meister

Die Mannschaft war laut Vereinsangaben „das gesamte Spiel in Führung“ und holte sich „letztendlich mit einer super Mannschaftsleistung und mit herausragenden Fans im Rücken verdient den Sieg gegen dem amtierenden Meister und aktuellen Cupsieger aus UHK Krems“. Für den Club ist dieser Erfolg ein Meilenstein. In der Botschaft heißt es weiter: „Burschen Ihr seid der Wahnsinn […] Ferlach ist stolz auf Euch, Handball Kärnten ist stolz auf Euch“.

Jetzt geht es ab ins Halbfinale

Mit diesem Sieg steht fest, dass der SC Ferlach neben den roomz JAGS Vöslau und den BT Füchsen einer von drei Vereinen ist, die heuer ihre Halbfinal-Premiere feiern. In der nächsten Runde wartet nun das Duell gegen die JAGS Vöslau, das geht aus einem Posting der HLA MEISTERLIGA hervor.