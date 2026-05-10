Lebensretter von morgen: Volksschüler zeigen in Pörtschach ihr Können

Am kommenden Dienstag, dem 12. Mai 2026, beweisen 180 Volksschüler aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ihr Können in Sachen Selbstschutz und Sicherheit am ATUS-Sportplatz in Pörtschach am Wörthersee.

In Kooperation mit der Bildungsdirektion und der AUVA stellt der Kärntner Zivilschutzverband auch heuer wieder die Kinder-Sicherheitsolympiade auf die Beine. Am kommenden Dienstag, dem 12. Mai 2026, macht der Bewerb Halt in Pörtschach am Wörthersee. Dort stellen sich zehn Volksschulklassen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land der Herausforderung. Es gitl ein Safety-Spiel für Lebensretter, den KLV-Bikebewerb, den Landesjugendreferat-Löschbewerb und das AUVA-Gefahrstoff-Würfelpuzzle zu bewältigen. Die beste Klasse zieht ins Landesfinale ein, welches am 3. Juni 2026 in Klagenfurt ausgetragen wird.

Diese Klassen sind in Pörtschach am Start: VS 2 Ferlach 4a

VS Gurnitz 4a

VS Techelsberg

VS Krumpendorf am Wörthersee 4a

VS Krumpendorf am Wörthersee 4b

VS Pörtschach am Wörthersee

VS St. Margareten im Rosental

VS Feistritz im Rosental

VS Keutschach 4a

VS Maria Rain 4a und 4b

©KZSV/Hipp | Die Kinder-Sicherheitsolympiade kommt nach Pörtschach. ©KZSV/Hipp | 180 Volksschüler aus dem Bezirk Klagenfurt-Land beweisen ihr Können. ©KZSV/Hipp | Gefragt ist Wissen rund um Selbstschutz und Sicherheit. ©KZSV/Hipp ©KZSV/Hipp ©KZSV/Hipp

Früh übt sich …

„Gefahren zu vermeiden oder sie zumindest frühzeitig zu erkennen und souverän zu bewältigen, das lernen die Kinder sowohl bei der Vorbereitung in der Schule als auch im Safety-Bewerb“, betont Zivilschutzpräsident Harald Geissler und Zivilschutzdirektor Christoph Sterbenz ergänzt: „Besonders schön und ein Mehrwert für die Allgemeinheit ist, dass die jungen Menschen dieses Sicherheitsbewusstsein als Botschafter mit in ihre Familien und ihren Freundeskreis nehmen.“