Skip to content
Region auswählen:
/ ©KZSV/Hipp
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kinder bei der Sicherheitsolympiade.
Die Kinder-Sicherheitsolympiade feiert Halbzeit.
Pörtschach am Wörthersee
10/05/2026
Sicherheitsolympiade
#goodnews

Lebensretter von morgen: Volksschüler zeigen in Pörtschach ihr Können

Am kommenden Dienstag, dem 12. Mai 2026, beweisen 180 Volksschüler aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ihr Können in Sachen Selbstschutz und Sicherheit am ATUS-Sportplatz in Pörtschach am Wörthersee.

von Tanja Janschitz Tanja Janschitz Onlineredaktion 5min.at
1 Minute Lesezeit(165 Wörter)

In Kooperation mit der Bildungsdirektion und der AUVA stellt der Kärntner Zivilschutzverband auch heuer wieder die Kinder-Sicherheitsolympiade auf die Beine. Am kommenden Dienstag, dem 12. Mai 2026, macht der Bewerb Halt in Pörtschach am Wörthersee. Dort stellen sich zehn Volksschulklassen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land der Herausforderung. Es gitl ein Safety-Spiel für Lebensretter, den KLV-Bikebewerb, den Landesjugendreferat-Löschbewerb und das AUVA-Gefahrstoff-Würfelpuzzle zu bewältigen. Die beste Klasse zieht ins Landesfinale ein, welches am 3. Juni 2026 in Klagenfurt ausgetragen wird.

Diese Klassen sind in Pörtschach am Start:

  • VS 2 Ferlach 4a
  • VS Gurnitz 4a
  • VS Techelsberg
  • VS Krumpendorf am Wörthersee 4a
  • VS Krumpendorf am Wörthersee 4b
  • VS Pörtschach am Wörthersee
  • VS St. Margareten im Rosental
  • VS Feistritz im Rosental
  • VS Keutschach 4a
  • VS Maria Rain 4a und 4b
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kinder bei der Sicherheitsolympiade.
©KZSV/Hipp |
Die Kinder-Sicherheitsolympiade kommt nach Pörtschach.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kinder bei der Sicherheitsolympiade.
©KZSV/Hipp |
180 Volksschüler aus dem Bezirk Klagenfurt-Land beweisen ihr Können.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kinder bei der Sicherheitsolympiade.
©KZSV/Hipp |
Gefragt ist Wissen rund um Selbstschutz und Sicherheit.
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kinder bei der Sicherheitsolympiade.
©KZSV/Hipp
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kinder bei der Sicherheitsolympiade.
©KZSV/Hipp
Ein Bild auf 5min.at zeigt Kinder bei der Sicherheitsolympiade.
©KZSV/Hipp

Früh übt sich …

„Gefahren zu vermeiden oder sie zumindest frühzeitig zu erkennen und souverän zu bewältigen, das lernen die Kinder sowohl bei der Vorbereitung in der Schule als auch im Safety-Bewerb“, betont Zivilschutzpräsident Harald Geissler und Zivilschutzdirektor Christoph Sterbenz ergänzt: „Besonders schön und ein Mehrwert für die Allgemeinheit ist, dass die jungen Menschen dieses Sicherheitsbewusstsein als Botschafter mit in ihre Familien und ihren Freundeskreis nehmen.“

Ein Bild auf 5min.at zeigt eine Frau der Rettungshundestaffel mit ihrem Vierbeiner.
©KZSV/Hipp
Für ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm sorgen das Rote Kreuz sowie die Österreichische Rettungshundebrigade.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: