Lebensretter von morgen: Volksschüler zeigen in Pörtschach ihr Können
Am kommenden Dienstag, dem 12. Mai 2026, beweisen 180 Volksschüler aus dem Bezirk Klagenfurt-Land ihr Können in Sachen Selbstschutz und Sicherheit am ATUS-Sportplatz in Pörtschach am Wörthersee.
In Kooperation mit der Bildungsdirektion und der AUVA stellt der Kärntner Zivilschutzverband auch heuer wieder die Kinder-Sicherheitsolympiade auf die Beine. Am kommenden Dienstag, dem 12. Mai 2026, macht der Bewerb Halt in Pörtschach am Wörthersee. Dort stellen sich zehn Volksschulklassen aus dem Bezirk Klagenfurt-Land der Herausforderung. Es gitl ein Safety-Spiel für Lebensretter, den KLV-Bikebewerb, den Landesjugendreferat-Löschbewerb und das AUVA-Gefahrstoff-Würfelpuzzle zu bewältigen. Die beste Klasse zieht ins Landesfinale ein, welches am 3. Juni 2026 in Klagenfurt ausgetragen wird.
Diese Klassen sind in Pörtschach am Start:
- VS 2 Ferlach 4a
- VS Gurnitz 4a
- VS Techelsberg
- VS Krumpendorf am Wörthersee 4a
- VS Krumpendorf am Wörthersee 4b
- VS Pörtschach am Wörthersee
- VS St. Margareten im Rosental
- VS Feistritz im Rosental
- VS Keutschach 4a
- VS Maria Rain 4a und 4b
Früh übt sich …
„Gefahren zu vermeiden oder sie zumindest frühzeitig zu erkennen und souverän zu bewältigen, das lernen die Kinder sowohl bei der Vorbereitung in der Schule als auch im Safety-Bewerb“, betont Zivilschutzpräsident Harald Geissler und Zivilschutzdirektor Christoph Sterbenz ergänzt: „Besonders schön und ein Mehrwert für die Allgemeinheit ist, dass die jungen Menschen dieses Sicherheitsbewusstsein als Botschafter mit in ihre Familien und ihren Freundeskreis nehmen.“