Spendenerfolg: Golfturnier bringt 9.000 Euro für Kinderkrebshilfe

Der Golfplatz Seltenheim war am Samstag erneut Schauplatz des Kirschblüten-Charity-Golfturniers. Bereits zum vierten Mal wurde das Benefizevent zugunsten der Kärntner Kinderkrebshilfe von Werner Pullnig auf die Beine gestellt. Auch diesmal waren wieder nahmhafte Unterstützer mit dabei, darunter Skilegende Franz Klammer, die beiden Landtagsabgeordneten Ruth Feistritzer (SPÖ) und Stefan Sandrieser (SPÖ) sowie Landeshauptmann-Stellvertreterin Gaby Schaunig (SPÖ).

9.000 Euro für die Kärntner Kinderkrebshilfe

Auch Kärnten Sport unterstützte die Veranstaltung als Partner. „Das Kirschblüten-Charity-Golfturnier ist ein beeindruckendes Beispiel dafür, wie Sport Menschen zusammenbringen und gleichzeitig viel Gutes bewirken kann“, betont Landessportdirektor Arno Arthofer und bedankte sich bei allen Mitwirkenden, Sponsoren und Teilnehmenden. In Summe kamen 9.000 Euro zusammen. Den Sieg holten sich Lisa Schaunig bei den Frauen und Helmut Buxbaum bei den Herren.