Rad-Parade: Kinder und Familien erobern Klagenfurts Straßen

So viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer wie noch nie: Mehr als 300 Menschen waren am Samstag bei der 11. Kidical-Mass-Radparade in Klagenfurt dabei.

Am Samstag (9. Mai) fand in Klagenfurt die 11. Kidical-Mass-Radparade statt. Dort setzten Familien, Kinder und Radbegeisterte ein sichtbares Zeichen für mehr Verkehrssicherheit und bessere Radinfrastruktur.

Auch die Kleinsten waren dabei

Bei bestem Wetter führte die bunte Fahrradparade durch jene Straßen der Innenstadt, die normalerweise vom Autoverkehr dominiert werden. Zahlreiche Kinder waren mit ihren Fahrrädern unterwegs, die Kleinsten erlebten die Tour in Radanhängern oder Lastenrädern. Begleitet wurde die Parade laut Veranstaltern (Radlobby Kärnten) von Musik, Seifenblasen und viel Applaus von Passantinnen und Passanten entlang der Strecke.

©sabinebiedermannphotography.com Auch Bürgermeister Christian Scheider war bei der 11. Kidical Mass in Klagenfurt dabei.

„Mehr Budget“ und „mehr Mut“

„Wir sind überwältigt vom Zuspruch“, erklärt Yasmin Stoderegger von der Radlobby Kärnten/Koroška. Die Veranstaltung habe gezeigt, wie groß der Wunsch nach sicheren Radwegen insbesondere bei Familien sei. Gleichzeitig fordert die Radlobby: „Es braucht wesentlich mehr Budget für sichere Radwege. Und es braucht mehr Mut seitens der Politik, Begegnungszonen und Fahrradstraßen zu verordnen und die Gefahr durch ausufernde Elterntaxis vor Schulen mit Schulstraßen und Verkehrsberuhigung zu reduzieren.“

„Mit 66 Rädern, da fängt das Leben an“

Auch politische Vertreter waren diesmal mit dabei. Unter den Teilnehmern befanden sich unter anderem Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider, Grünen-Parteiobmann Stefan Samonig sowie mehrere Gemeinderätinnen und Gemeinderäte der Grünen. Ausgeklungen ist der Nachmittag schließlich im Lendhafen. Dort sorgte das Klagenfurter Duo „half // half“ mit umgetexteten Fahrradliedern für Stimmung. Statt „Mit 66 Jahren“ hieß es dort etwa augenzwinkernd: „Mit 66 Rädern, da fängt das Leben an.“ Am 19. September findet die nächste „Kidical Mass“