Kärntnerin mit Parkinson fährt zur Tischtennis-WM nach Südkorea

Eine Kärntnerin wurde für die Tischtennis-WM in Südkorea ausgewählt. Auf internationaler Bühne will Christine Knapp zeigen, dass Parkinson kein Hindernis sein muss.

Große Bühne für den TTC Gurnitz: Die Tischtennisspielerin Christine Knapp aus der Gemeinde Ebenthal wird im Juni bei den ITTF World Masters Championships in Gangneung in Südkorea antreten. Bei dem internationalen Großevent werden mehr als 2.000 Spielerinnen und Spieler aus aller Welt erwartet.

Per Auslosung zur WM

Knapp wurde gemeinsam mit dem Schweden Stefan Sigfridsson bei den World Parkinsons Table Tennis Championships 2025 im schwedischen Helsingborg per Losverfahren ausgewählt, um die weltweite Parkinson-Tischtennis-Community bei der Veranstaltung zu vertreten. Damit sollen beide ein starkes Zeichen setzen und zeigen, dass Parkinson Betroffene nicht definiert.

© ITTF Foundation/Dietmar Jan Christine Knapp reist für die ITTF World Masters Championships nach Südkorea.

Zweimal Losglück für den TTC Gurnitz

Sowohl Knapp als auch Sigfridsson leben bereits seit mehreren Jahren mit der Erkrankung. Für Christine Knapp brachte vor allem der Einstieg beim TTC Gurnitz eine große Veränderung. Sie schloss sich 2024 der Trainingsgruppe rund um Agnes Jan an, die den Bereich aufgebaut hat. Trainiert wird sie von Arnold Barounig. Der Verein aus Kärnten sorgt damit bereits zum zweiten Mal international für Aufmerksamkeit. Schon im vergangenen Jahr wurden mit Agnes Jan vom TTC Gurnitz und dem Schotten Steve Morley zwei Vertreter für die World Masters in Rom ausgelost. Dass die Auswahl nun erneut auf eine Spielerin aus Gurnitz fällt, wird im Verein als außergewöhnlicher Glücksfall gesehen. Immerhin nahmen an der Weltmeisterschaft in Helsingborg insgesamt 195 Spielerinnen und Spieler aus 23 Ländern und Regionen teil.