Frau soll über 37.000 Euro erschlichen haben
In Klagenfurt kommt es morgen, 12. Mai, zu einer Gerichtsverhandlung wegen Sozialbetrugs. Eine Frau soll sich über 37.000 Euro erschlichen haben.
Am Dienstag findet am Landesgericht Klagenfurt eine Verhandlung statt. Es geht um einen vermutlichen Sozialbetrug. Eine Frau soll sich so über 37.000 Euro erschlichen haben.
Frau soll über 37.000 Euro erschlichen haben
Einer syrischen und armenischen Staatsbürgerin wird zur Last gelegt, durch falsche Angaben, nämlich der Verheimlichung ihrer syrisch-armenischen Doppelstaatsbürgerschaft, zu Unrecht soziale Leistungen in der Höhe von 37.975,30 Euro in Anspruch genommen zu haben, heißt es im Verhandlungsspiegel des Gerichts. Die Verhandlung findet morgen zwischen 9 und 11 uhr statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.
Mögliche Strafen:
Wer sich unter Berufung auf ein gemäß § 120 Abs. 2 erschlichenes Recht, soziale Leistungen, insbesondere Leistungen einer Kranken-, Unfall- oder Pensionsversicherung, Leistungen aus dem Titel der Sozialhilfe oder eines Bundes- oder Landesgesetzes, das die Grundversorgungsvereinbarung – Art. 15a B-VG, BGBl. I Nr. 80/2004, umsetzt, in Anspruch genommen hat, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bis zu 360 Tagessätzen zu bestrafen. Wer soziale Leistungen in Anspruch genommen hat, deren Wert 3 000 Euro übersteigt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren zu bestrafen. (Quelle jusline.at)