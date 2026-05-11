In Klagenfurt kommt es morgen, 12. Mai, zu einer Gerichtsverhandlung wegen Sozialbetrugs. Eine Frau soll sich über 37.000 Euro erschlichen haben.

Am Dienstag findet am Landesgericht Klagenfurt eine Verhandlung statt. Es geht um einen vermutlichen Sozialbetrug. Eine Frau soll sich so über 37.000 Euro erschlichen haben.

Frau soll über 37.000 Euro erschlichen haben

Einer syrischen und armenischen Staatsbürgerin wird zur Last gelegt, durch falsche Angaben, nämlich der Verheimlichung ihrer syrisch-armenischen Doppelstaatsbürgerschaft, zu Unrecht soziale Leistungen in der Höhe von 37.975,30 Euro in Anspruch genommen zu haben, heißt es im Verhandlungsspiegel des Gerichts. Die Verhandlung findet morgen zwischen 9 und 11 uhr statt. Es gilt die Unschuldsvermutung.