Neos-Chef nagelt zehn Forderungen für Klagenfurt an die Tür

Neos-Chef Janos Juvan präsentiert heute Abend in der Hafenstadt seinen Zehn-Punkte-Plan für Klagenfurt. Im Fokus stehen eine Finanzwende, 1.000 neue Jobs und die Modernisierung von Schulen und Wohnraum.

Am heutigen Montagabend um 17:30 Uhr stellt Janos Juvan von den NEOS in der Hafenstadt Urban Area seinen umfassenden Zehn-Punkte-Plan für Klagenfurt vor. Das Konzept, das unter Einbeziehung zahlreicher Bürgerinnen und Bürger entwickelt wurde, versteht sich als Fahrplan für eine Neuausrichtung der Landeshauptstadt. Als symbolisches Zeichen für die Dringlichkeit der Forderungen wurden diese bereits am Vormittag am Klagenfurter Rathaustor plakativ präsentiert.

Kernelement ist die finanzielle Sanierung

Juvan betont die Notwendigkeit eines Kurswechsels: „Klagenfurt braucht einen Neustart. Die Klagenfurterinnen und Klagenfurter erwarten sich zurecht mehr. Die Gemeinderatswahl 2027 ist die Chance, diesen Neubeginn zu schaffen und die Stadt wieder in eine positive Richtung zu entwickeln”, so Juvan. Ein Kernelement des Vorhabens ist die finanzielle Sanierung. Durch tiefgreifende Verwaltungsreformen und Einsparungen in der Politik soll wieder finanzieller Spielraum gewonnen werden: „Wir müssen die Stadtfinanzen endlich in Ordnung bringen, damit wir wieder Spielraum für Investitionen in Zukunftsbereiche haben: Bildung, Jobs, Wohnen und Stadtentwicklung müssen endlich aktiv angegangen werden.“

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„Holen wir uns zurück, was möglich ist“

Das Ziel sei eine Stadt, auf die man stolz sein könne. „Ich will, dass Klagenfurt wieder eine Stadt ist, in der man gut lebt, gerne bleibt und auf die man stolz ist. Geben wir uns nicht länger zufrieden mit dem, was ist. Holen wir uns zurück, was möglich ist“, appelliert Juvan.

Der Plan gliedert sich in zehn zentrale Punkte: