Fußballer-Leben für Klagenfurt: Urkunde macht Kinke zur lebenden Legende

Ein Leben für die Austria Klagenfurt. Und das wurde am 70. Geburtstag deutlich.

Denn: Zum runden Ehrentag von Legendenverteidiger Helmut „Kinke“ König fanden sich viele Freunde, Mitspieler wie Goalie-Held Egon Katnik, Vereinsspezis wie der „Kölsche Jung“ Mario Ebel, Wegbegleiter und die lokale Polit-Prominenz ein, um im Altstadtbeisl in Klagenfurt für dessen unermüdlichen Vereinseinsatz persönlich zu gratulieren.

Kinke glaubt an die Violetten

Satte 282-mal hielt der Abwehrmann die Knochen hin, nun wurde ihm ein großer Bahnhof samt Urkunde zuteil. Persönlich überreicht von Bürgermeister Christian Scheider, der in seiner Laudatio nicht mit ritterlichen Worten für den bis heute langhaarigen Kicker geizte: „Helmut König ist untrennbar mit der Austria Klagenfurt verbunden!“ Auch wenn die großen Zeiten aktuell Nostalgie sind – und der Klub von Trauergestalten letztklassiger hiesiger Depeschen totgesagt wird. Kinke glaubt weiter an seine Violetten. Liebe kennt eben keine Liga. . .