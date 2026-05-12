Luxus statt Sparsamkeit? Harte Kritik an Kärntner Millionenprojekt

Die geplante Sanierung eines Zentrums in Klagenfurter sorgt jetzt für heftige Kritik: Der Landesrechnungshof ortet ein Millionen-Einsparpotenzial – und kritisiert Rechenfehler und Luxuslösungen.

Das Sozialpädagogische Zentrum in Klagenfurt soll generalsaniert werden – doch nicht um jeden Preis.

Das Sozialpädagogische Zentrum in Klagenfurt soll generalsaniert werden – doch nicht um jeden Preis.

Der Kärntner Landesrechnungshof (LRH) sieht bei der geplanten Generalsanierung des Sozialpädagogischen Zentrums in Klagenfurt erhebliches Einsparpotenzial. In einem aktuellen Bericht kritisiert der Rechnungshof unter anderem stark gestiegene Kosten, aufwendige Planungen und fehlende Abstimmungen.

Nutzung seit 2020 untersagt

Geplant ist eine umfassende Sanierung des leerstehenden Haupthauses aus dem Jahr 1901, dessen Nutzung seit 2020 behördlich untersagt ist. Künftig sollen dort Betreuungsangebote für Menschen mit Behinderung sowie Kinderbetreuungseinrichtungen der KABEG untergebracht werden. Doch der LRH sieht hier einige Mängel. Besonders deutlich fällt die Kritik bei den Projektkosten aus. Laut LRH stiegen diese zwischen der ersten Grundsatzgenehmigung im Jahr 2021 und der Vorlage im Jahr 2025 um rund 78 Prozent an. „Dazu trugen überwiegend der stark gestiegene Baupreisindex, fehlende Grundsatzentscheidungen sowie Projektänderungen und Umplanungen bei. Aufwendige bauliche Maßnahmen erhöhten die Gesamtkosten ebenfalls“, heißt es seitens des LRH.

©LRH Kärnten LRH-Direktor Günter Bauer betont: „Die öffentliche Hand trägt die Verantwortung für einen sparsamen Mitteleinsatz.“

Rechenfehler und doppelte Buchungen

Bei der Prüfung entdeckte der LRH zudem Fehler in Berechnungen sowie doppelt erfasste Leistungen. Dadurch wurden die vorgelegten Kosten um rund zwei Millionen Euro reduziert. Statt ursprünglich mehr als 30 Millionen Euro geht der Rechnungshof aktuell von Gesamtkosten in Höhe von rund 28,43 Millionen Euro brutto aus.

Großzügig geplante Flächen werden kritisiert

Zusätzlich sieht der Landesrechnungshof weiteres Einsparpotenzial von etwa 1,24 Millionen Euro bei der Flächennutzung. Kritisiert werden dabei unter anderem großzügig geplante Flächen, aufwendige Konstruktionen und gehobene Ausstattungen. So seien etwa zusätzliche Terrassen sowie neue Flächen im Untergeschoss mit umfangreichen Umbauten verbunden. Auch architektonische Details wie spezielle Verglasungen samt Holzlamellen werden hinterfragt. Hier empfiehlt der LRH, die Flächen besser an den grundlegenden Erfordernissen auszurichten und gemeinsame Nutzungsmöglichkeiten stärker zu berücksichtigen. LRH-Direktor Günter Bauer betont:

Die öffentliche Hand trägt die Verantwortung für einen sparsamen Mitteleinsatz. Gerade bei großen Investitionsprojekten müssen Kosten sorgfältig geplant und Synergieeffekte sinnvoll genutzt werden.“

Komplett neue Einrichtung statt Weiterverwendung

Kritisch sieht der Rechnungshof außerdem, dass bestehendes Inventar nicht ausreichend geprüft wurde und stattdessen eine komplette Neueinrichtung mit maßgefertigten Möbeln vorgesehen sei. Das entspreche laut Bericht nicht den Grundsätzen von Sparsamkeit und Wirtschaftlichkeit.

Organisatorische Mängel

Auch organisatorisch ortet der Landesrechnungshof Probleme. Die Detailplanung sei bereits gestartet worden, obwohl grundlegende Entscheidungen noch offen gewesen seien. Zudem seien die Folgekosten von den beteiligten Stellen getrennt und ohne ausreichende Abstimmung vorgelegt worden. „Nicht nur die Baukosten, auch die späteren finanziellen Folgen müssen vollständig und abgestimmt vorliegen. Nur so kann die öffentliche Hand tragfähige Entscheidungen treffen“, so Bauer weiter. Der Bericht wurde bereits Anfang Mai dem Kontrollausschuss und der Landesregierung übermittelt und ist seit 12. Mai öffentlich abrufbar.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 08:49 Uhr aktualisiert