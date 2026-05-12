Mehr Köln für Kärnten: Eurowings stockt Verbindung auf

Köln boomt als Städtedestination – und genau deshalb baut Eurowings die Verbindung zwischen Klagenfurt und Köln heuer auf drei Flüge pro Woche aus. Immer montags, mittwochs und freitags geht es direkt nach Deutschland. Warum die Rheinmetropole so beliebt ist und was Köln spannend macht, erzählt Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt im Interview.

Interview mit Flughafen-Geschäftsführer Maximilian Wildt

5 Minuten: Herr Wildt, warum ist die Aufstockung der Köln-Flüge ein wichtiges Signal?

Maximilian Wildt: Eurowings sieht, dass die Nachfrage in Kärnten da ist. Köln ist eine superspannende Destination für Wochenendtrips, Konzerte, Events oder einfach ein paar Tage Stadtfeeling. Mit drei Flügen pro Woche wird das Ganze viel flexibler.

Wer nutzt die Flüge aktuell?

Wir sehen viele Kärntnerinnen und Kärntner, die „raus“ fliegen und in Köln bleiben oder von dort aus weiterreisen. Es gibt auch einige gute Umsteigeverbindungen über Köln, zum Beispiel weiter nach Lissabon, Barcelona, Nizza oder Edinburgh. Das kann man sehr einfach auf der Website von Eurowings oder auch im Reisebüro buchen. Zusätzlich kommen aber viele deutsche Urlauber mit dem Eurowings-Flieger zu uns nach Kärnten.

Was macht Köln aus Ihrer Sicht so besonders?

Köln hat einfach einen coolen Vibe. Die Stadt ist offen, kreativ und sehr entspannt. Man kann tagsüber durch die Altstadt oder am Rhein spazieren, shoppen gehen oder Museen besuchen – und am Abend sitzt man dann in einem Brauhaus mit Kölsch oder geht auf ein Konzert.

Köln gilt ja auch als Medienhauptstadt Deutschlands.

Genau, und das macht die Stadt zusätzlich spannend. Viele große TV-Produktionen, Sender und Medienunternehmen sitzen in Köln. Besonders ist, dass man teilweise sogar Studios besuchen oder bei TV-Aufzeichnungen live dabei sein kann. In den MMC Studios werden unter anderem Formate wie „Let’s Dance“, „Die Höhle der Löwen“, „The Masked Singer“, „Ninja Warrior Germany“ oder auch tägliche Serien wie „Unter uns“ und „Alles was zählt“ produziert. Besonders spannend für viele Österreicher: Auch die ORF- „Millionenshow“ mit Armin Assinger wird in Studios bei Köln aufgezeichnet. Für viele Besucher ist so ein Blick hinter die Kulissen ein echtes Erlebnis.

Und für Kärntnerinnen und Kärntner gibt es noch einen weiteren Pluspunkt: Eishockey.

Absolut. In Kärnten spielt Eishockey eine große Rolle, und mit den Kölner Haien hat Köln einen der bekanntesten Clubs Deutschlands. Ein Spiel in der gigantischen Lanxess Arena mitzuerleben, ist für Sportfans definitiv ein Highlight und sorgt für echte Gänsehaut-Stimmung.

Was würden Sie Kärntnerinnen und Kärntnern für einen Köln-Trip empfehlen?

Natürlich den Dom – der gehört einfach dazu, ein echt großartiger Anblick! Aber spannend ist auch das Belgische Viertel mit seinen Cafés, Bars und kleinen Shops. Und die Atmosphäre entlang des Rheins ist speziell im Sommer richtig cool. Auch Musicalfans kommen in Köln voll auf ihre Kosten. Aktuell laufen große Produktionen wie „Moulin Rouge!“, „Phantom der Oper“ oder „Romeo & Julia“.

Praktisch ist auch die gute Anbindung vom Flughafen aus – da geht es ja auch bequem in andere tolle Städte.

Ja, absolut. Vom Flughafen Köln kommt man schnell und einfach weiter – zum Beispiel direkt mit dem Zug nach Amsterdam. Dadurch wird die Verbindung noch interessanter, auch für alle, die mehrere Städte kombinieren möchten.

Warum passt Köln gut ins Angebot ab Klagenfurt?