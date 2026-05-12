/ ©Montage: Canva Pro
Beutezug in Klagenfurt: Mehrere Firmengebäude im Visier von Tätern
Unbekannte brachen in Klagenfurt-Annabichl in zwei Bürogebäude ein. Sie stahlen Bargeld und hochwertige Elektronik von mehreren Firmen. Die Polizei ermittelt nach dem nächtlichen Beutezug.
In der Nacht auf Dienstag verübten bislang unbekannte Täter eine Einbruchsserie im Klagenfurter Stadtteil Annabichl. Die Täter drangen gewaltsam in zwei Bürogebäude ein und brachen darin die Räumlichkeiten mehrerer verschiedener Firmen auf.
Tausende Euro und Geräte sind fort
Bei dem Beutezug entwendeten sie Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro sowie hochwertige Elektronik, darunter zwei iPhones und zwei Surface-Tablets. Die Landespolizeidirektion Kärnten ermittelt.
Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes