Beutezug in Klagenfurt: Mehrere Firmengebäude im Visier von Tätern

Unbekannte brachen in Klagenfurt-Annabichl in zwei Bürogebäude ein. Sie stahlen Bargeld und hochwertige Elektronik von mehreren Firmen. Die Polizei ermittelt nach dem nächtlichen Beutezug.

In der Nacht zum 12. Mai wurden Bargeld und mehrere Tablets entwendet.

In der Nacht zum 12. Mai wurden Bargeld und mehrere Tablets entwendet.

In der Nacht auf Dienstag verübten bislang unbekannte Täter eine Einbruchsserie im Klagenfurter Stadtteil Annabichl. Die Täter drangen gewaltsam in zwei Bürogebäude ein und brachen darin die Räumlichkeiten mehrerer verschiedener Firmen auf.

Tausende Euro und Geräte sind fort

Bei dem Beutezug entwendeten sie Bargeld in der Höhe von mehreren tausend Euro sowie hochwertige Elektronik, darunter zwei iPhones und zwei Surface-Tablets. Die Landespolizeidirektion Kärnten ermittelt.