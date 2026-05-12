Staatsanwalt bestätigt: Hausdurchsuchungen bei Klagenfurt Wohnen

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt führte heute Hausdurchsuchungen bei Klagenfurt Wohnen durch. Staatsanwalt Pirker bestätigte den Einsatz gegenüber 5 Minuten.

Die Staatsanwaltschaft Klagenfurt geht den seit Monaten untersuchten Unstimmigkeiten beim städtischen Eigenbetrieb Klagenfurt Wohnen weiter nach. Es gehe um Rechnungen für nicht erbrachte Leistungen. In diesem Zusammenhang kam es am heutigen Dienstag zu mehreren Hausdurchsuchungen.

Ermittlungen bestätigt

Staatsanwalt Christian Pirker bestätigte gegenüber 5 Minuten, dass im Zuge des laufenden Verfahrens Durchsuchungen durchgeführt wurden. Betroffen waren laut einem Bericht des „Medienpartizan“ sowohl Lieferanten als auch Mitarbeiter des Betriebs, der über 3.000 Gemeindewohnungen verwaltet. Bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt die Unschuldsvermutung.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 12.05.2026 um 18:17 Uhr aktualisiert