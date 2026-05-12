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/ ©Feuerwehr Haidach / Klagenfurt
Das Bild zeigt einen umfallenden Baum auf www.5min.at.
Zur Sicherung von Passanten und Fahrzeugverkehr erfolgte umgehend eine Absperrung des betroffenen Bereichs.
Klagenfurt
12/05/2026
Feuerwehreinsatz

Einsatz in Klagenfurt: Instabiler Baum drohte auf Straße zu fallen

Wegen eines instabilen Baumes mussten die FF Haidach und die BF Klagenfurt am Montag ausrücken. Die Einsatzkräfte sperrten den Bereich, zersägten den Baum und machten den Verkehrsweg wieder sicher.

von Nico Deutscher Das Bild zeigt das Profilbild von 5 Minuten-Redakteur Nico Deutscher.
1 Minute Lesezeit(89 Wörter)

Am Montag wurden die Freiwillige Feuerwehr Haidach und die Berufsfeuerwehr Klagenfurt zu einem technischen Einsatz alarmiert. Vor Ort wurde ein instabiler Baum festgestellt, der auf die Verkehrsflächen zu stürzen drohte.

Verkehr wurde gesperrt

Zur Sicherung von Passanten und Fahrzeugverkehr erfolgte umgehend eine Absperrung des betroffenen Bereichs. Im Anschluss wurde der Baum von den Einsatzkräften zersägt und von der Fahrbahn entfernt. Nach Beseitigung der Gefahrenquelle konnte die Einsatzstelle für den Verkehr wieder freigegeben werden.

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