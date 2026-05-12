Kärntner Fußballverein trauert um langjährigen Unterstützer

Der Kärntner Fußball verliert eine prägende Persönlichkeit aus seinem Umfeld. Wie der ASKÖ Köttmannsdorf aus dem Bezirk Klagenfurt-Land nun bekannt gab, ist ein langjähriger Wegbegleiter des Vereins verstorben: „Der ASKÖ Köttmannsdorf trauert um unseren langjährigen Fan, Unterstützer, Sponsor und Freund Klaus Hribernik, der nach kurzer schwerer Krankheit im 79. Lebensjahr von uns gegangen ist“, so der Fußballklub in den sozialen Medien.

Jahrelange Unterstützung und Treue

Klaus Hribernik galt über Jahrzehnte hinweg als feste Größe innerhalb der Vereinsfamilie. Neben seinem Engagement als Sponsor und Unterstützer blieb er dem Verein vor allem als treuer Freund verbunden. In dieser schweren Zeit bekundete der Fußballverein den Hinterbliebenen sein tiefstes Mitgefühl und wünschte ihnen Kraft. Mit persönlichen Abschiedsworten bedankte sich der Verein für die gemeinsame Zeit: „Ruhe in Frieden Lieber Klausi und ein großes Dankeschön für deine jahrelange Unterstützung und Treue!“