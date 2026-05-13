Die Pride-Parade und mehr finden bald wieder in Klagenfurt statt

Bald ist es so weit: Die Pride Parade zieht wieder durch Klagenfurts Straßen. Nämlich am 30. Mai.

Seit 2016 zieht die queere Community in und um Kärnten/Koroška einmal im Jahr im Pride Month durch die Straßen von Klagenfurt/Celovec – laut, bunt und sichtbar. Nach dem glanzvollen 10-Jahres-Jubiläum im vergangenen Jahr geht das Pride-Feeling auch heuer weiter: die Pride Parade startet am Samstag, den 30. Mai 2026 um 14.30 vor dem Stadttheater.

„Mehr Sichtbarkeit, mehr Buntheit, mehr Miteinander“

Von 11 bis 22 Uhr wird der Goethepark zum farbenfrohen Zentrum der Vielfalt, Freiheit und Lebensfreude. Unter dem Motto „Mehr Sichtbarkeit, mehr Buntheit, mehr Miteinander“ lädt das Pride Village alle Menschen dazu ein, gemeinsam zu feiern, sich auszutauschen und einfach eine gute Zeit zu verbringen. Musik, Kulinarik und unterschiedlichste Aussteller:innen laden die Besucher:innen zum Verweilen ein.

Das Ziel – Gleichberechtigung und Sichtbarkeit

Die Pride bietet queeren Menschen die Möglichkeit, sich selbst und die Community in all ihren Farben und Facetten zu feiern. Sie ist ein Bekenntnis für die Vielfalt und das friedliche, respektvolle Zusammenleben unterschiedlichster Menschen, heißt es in der Presseaussundung. Jedes Jahr steigt die Zahl derer, die für eine bunte Gesellschaft auf die Straße gehen. Begonnen wird der Umzug dieses Jahr um 14.30 beim Stadttheater Klagenfurt, nach einem kurzen Auftakt wird sich der Demonstrationszug in Bewegung setzen und über den Ring sowie durch die Innenstadt marschieren. Voraussichtlich gegen 17 Uhr erfolgt der Einzug in den Goethepark, wo lokale DJs bis 22 Uhr für ausgelassene Stimmung sorgen. Im Anschluss findet traditionsgemäß die Pride After Party im Fritz-Club statt!

©derSchindler | Am 30. Mai… ©derSchindler | …wirds bunt… ©derSchindler | …in Klagenfurt.

Pride Village

Auch heuer wieder bildet das Pride Village im Goethepark Klagenfurt den farbenfrohen Rahmen rund um die Pride Parade – ein Ort der Begegnung, des Austauschs und des gemeinsamen Feierns. Ab 11:00 Uhr lädt das Village zu einem entspannten Start in den Tag ein. In der Queerinthia Styling Corner wird gemeinsam gestylt, geschminkt und vorbereitet.