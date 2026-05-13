Helfen statt Wegwerfen: Bäckerei Weissensteiner spendet Lebensmittel

Die Bäckerei Weissensteiner in den City Arkaden unterstützt die wichtige Arbeit des Streetwork Klagenfurt: Viermal pro Woche spendet das Unternehmen nicht verkaufte, aber hochwertige Lebensmittel.

Essensspenden von unschätzbarem Wert

Für viele Klientinnen und Klienten der Klagenfurter Streetworker sind die Essensspenden der Bäckerei Weissensteiner von unschätzbarem Wert. Sie befinden sich in sehr prekären Lebenssituationen, haben oft tageweise nichts zu essen und „kämpfen“ sich durch den Tag. Die Lebensmittel werden sowohl im Streetwork‑Stützpunkt als auch im Außendienst, bei Aktivitäten und Projekten verteilt und dienen dort als wichtige Stärkung im herausfordernden Alltag.

„Zeichen von Solidarität“

„Diese regelmäßigen Spenden sind weit mehr als eine Lebensmittelgabe – sie sind ein Zeichen von Solidarität. Sie geben Menschen in schwierigen Lebenslagen Kraft, Wertschätzung und ein Stück Normalität zurück“, so der zuständige Referent, Stadtrat Mag. Franz Petritz. Die Dankbarkeit der Menschen ist groß – nicht zuletzt, weil es sich um wertvolle, qualitativ gute Produkte (belegte Weckerl, Brot, Gebäck, Torten und Süßspeisen) handelt.