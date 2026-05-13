Ölspur legte Verkehr in Klagenfurt lahm

Wer heute in der Klagenfurter Innenstadt unterwegs war, musste sich gedulden. Denn aufgrund einer Ölspur koam es zu Stau.

Geduldsprobe für Autofahrer am Mittwochvormittag: Eine über eineinhalb Kilometer lange Ölspur zog sich quer durch Klagenfurt und sorgte für erhebliche Verzögerungen im Stadtgebiet.

Lenkung fiel plötzlich aus

Kurz vor 9 Uhr passierte es auf der Rosentaler Straße. Ein Lkw verlor massiv Hydrauliköl, ohne dass der Fahrer es zunächst bemerkte. „Der Lkw-Fahrer hat erst gemerkt, dass etwas nicht passt, als die Lenkung nicht mehr ging“, berichtet Einsatzleiter Martin Zmug von der Berufsfeuerwehr Klagenfurt gegenüber der Krone. Zu diesem Zeitpunkt kam das Schwerfahrzeug erst in der Herbertstraße (Höhe Deutenhofenstraße) zum Stillstand.

Regen angesagt

Die Berufsfeuerwehr rückte sofort aus, um die schmierige Spur zu binden. Hier spielt auch ein Zeitfaktor mit, denn es soll regnen. Bei Nässe würde sich der Schmierfilm großflächig verteilen, eine gefährliche Rutschfalle, besonders für die vielen Motorrad- und Radfahrer in diesem Bereich.

Einsatz bis Mittag

Durch die Reinigungsarbeiten kam es im betroffenen Viertel zu zähflüssigem Verkehr und Staus. Die Feuerwehr geht jedoch davon aus, dass die Fahrbahn bis zur Mittagszeit wieder komplett sauber und sicher befahrbar ist.